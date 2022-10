Frick: Fossiler Unterkiefer versetzt Paläontologen in Aufregung

«Hat es Zähne? Ja, es hat Zähne»: Wie ein Minikiefer die Paläontologen in Aufregung versetzt

In der Fricker Tongrube Gruhalde wurden auch in diesem Jahr die Skelette von Plateosauriern und Raubsauriern entdeckt. Was die Paläontologinnen und Paläontologen aber wirklich fasziniert, ist viel kleiner als der kleinste Saurier: ein fossiler Unterkiefer, keine zwei Zentimeter lang und mit millimeterkleinen Zähnen versehen.