Glückliche Marktfahrer: Es ist wieder Martini-Markt in Frick

Frick «Hallo Walti, für mich gerne Liebfrauenkäse»: Es ist wieder Markt in Frick – und fast alles ist wie früher Über 200 Marktfahrerinnen und Marktfahrer boten am Montag ihre Waren feil. Der Martini-Markt lockte Hunderte Besucherinnen und Besucher ins Fricker Zentrum. Die Bilanz der Verkäuferinnen und Verkäufer fällt unterschiedlich aus. Eines aber haben sie gemeinsam: die Freude, endlich wieder an einem Markt sein zu dürfen. Nils Hinden 08.11.2021, 18.57 Uhr

Es ist wieder Markt in Frick und fast alles ist wie früher: Kinder, die sich an Luftballons und Zuckerwatte erfreuen, die alte Herrenrunde, die bei einer Chässchnitte über frühere Zeiten sinniert, dazu der süsse Duft von Magenbrot und süssen Mandeln, der über die Hauptstrasse wabert – der Martini-Markt Frick, an dem über 200 Fahrerinnen und Fahrer ihre Waren feilboten, lockte mit seinem Angebot wieder Hunderte von Besucherinnen und Besucher ins Fricker Zentrum.

Es herrschten dabei fast Bedingungen wie vor Corona: Es galt keine Zertifikatspflicht. Und eine Maske musste nur getragen werden, wenn der Abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden konnte.

Ein weiterer wichtiger Faktor, das Wetter, stimmte auch: Wolken waren selten gesehene Gäste. Es war also alles angerichtet für die Marktfahrerinnen und Markfahrer.

Fricktaler Käseverkäufer hat ein Riesengaudi

Zum 15. Mal sei er hier, erzählt einer von ihnen, Walter Hirschi, nicht ohne Stolz. Er bietet diverse Käseprodukte an. Seine Spezialität sei das Fondue, aber auch die Treberwurst – eine Spezialität aus dem Welschland – lohne sich, sagt er. Und während dies und jenes aus ihm heraussprudelt, kommt ein Stammgast aufgelaufen: «Hallo Walti, für mich gerne Liebfrauenkäse.»

Liebfrauenkäse hat Hirschi heute nicht, erst am Donnerstag dann wieder. Das ist nicht schlimm: «Dann nehme ich 100 Gramm Ziegenkäse», hat der Kunde eine Alternative bereit. Und der Kunde, der gerne Liebfrauenkäse gehabt hätte, ist nicht der einzige, der vertraut mit «Walti» plaudert, denn dieser hat Heimvorteil: Der Fricktaler bietet auch sonst einmal die Woche seine Waren in Frick zum Verkauf. Hirschi:

«Ich habe meine Stammgäste in Frick, die kommen am Martini-Markt immer.»

Zudem ist ihm Kontaktfreudigkeit nicht abzusprechen – zusammen die perfekte Mischung, um einen erfolgreichen Markttag einzuziehen. So muss sich Walter Hirschi denn auch wenig Sorgen machen, dass er seine Produkte nicht an den Mann oder die Frau bekommt.



Alle haben schon Putzsteine für die Schuhe

Daniel Hofer kommt aus dem Kanton Bern und verkauft an seinem Stand Putzsteine – damit können Lederschuhe glänzend geputzt werden. Im Gegensatz zum Käseverkäufer Hirschi hat Hofer aber keinen Heimvorteil in Frick. Weiter ist auch ein Putzstein-Konkurrent auf Platz, das sei alles nicht so günstig, sagt Hofer. Doch wenigstens der Einsatz stimmt. Wenn man in die Nähe von Hofers Stand kommt, dröhnt es über den halben Platz:

«Herr, brauchen Sie einen Putzstein, damit auch ihre Schuhe wieder schön glänzen?»

Viele haben ihre Putzsteine aber bereits, entweder im Säckchen vom Konkurrenten oder zu Hause. So bilanziert Hofer auch: «Heute ist es besonders schwierig, mit den Kundinnen und Kunden in Kontakt zu treten.» Das sei auch schon anders gewesen am Fricker Martini-Markt. Trotzdem sei er froh, dass er seinen Stand wieder öfters aufbauen könne. Letztes Jahr sei nämlich rabenschwarz gewesen.

Grob gemahlenes Knoblauchgewürz statt -pulver

Etwas ruhiger ist es beim Gewürzstand des Aarauers Urs Schüpfer. Der ist gerade in ein längeres Gespräch verwickelt. «Es ist sicher kein gutes Zeichen, wenn ich so lange mit einem Kunden reden kann, ohne unterbrochen zu werden», sagt Schüpfer schmunzelnd. Prompt aber kommt eine ältere Dame. Sie weiss schon, was sie will: «Chnoblipulver». Pulver hat Schüpfer nicht, er hat nur grob gemahlenes «Chnobligewürz».

Er produziere seine Gewürze natürlich, erklärt Schüpfer, und «Chnoblipulver» klebe ohne Zusatzstoffe. Dann eben grob gemahlenes Gewürz, meint die Kundin und kauft trotzdem. Es ist wieder Markt in Frick und fast alles ist wie früher.

Umfrage: Weshalb besuchen Sie den Martini-Markt?

Adrian Meyer, Mumpf, 59

Umfrage Martini-Markt Frick 2021; Adrian Meyer Nils Hinden

«Ich laufe einfach mal durch und schaue, was ich so finde. Ich bin als Einziger meiner Familie hier, so habe ich mir vorgenommen, noch etwas für die Familie mitzunehmen. Das wird dann wohl etwas Süsses wie gebrannte Mandeln. Dazu will ich einfach auch die Marktfahrer unterstützen, die haben das verdient.»

Andrea (49) und Markus (53) Hofman, Sisseln

Andrea und Markus Hofman, Sisseln. Nils Hinden

«Wir waren schon länger nicht mehr am Markt. Als wir sahen, dass das Wetter passt, sagten wir uns: Komm, wir gehen wieder mal. Wir haben keine speziellen Präferenzen, wir schnoigen einfach mal. Wir haben schon Gewürze gekauft, mal schauen, was noch dazu kommt.»

Roberto De Lillo, 24, Magden

Roberto De Lillo, Magden. Nils Hinden

«Ich arbeite in Frick. Wir freuen uns immer, wenn wieder Markt ist, dann verbringen wir die Mittagspause jeweils hier. Am Markt ist immer etwas los.»

Silvia Guhl Lawson, 52, Oeschgen

Silvia Guhl Lawson, Oeschgen. Nils Hinden

«Ich arbeite in der Nähe. Meine Arbeitskollegen und ich haben jetzt Pause, so laufen wir einfach kurz die Strasse hoch und wieder runter. Gerade eben habe ich Krachmandeln gekauft.»

Pietro Mangarelli, 43, Oftringen

Pietro Mangarelli, Oftringen. Nils Hinden

«Ich verbringe meine Mittagspause hier. Wenn's passt, dann kaufe ich noch etwas zum Mittagessen. Beim Käsestand habe ich schon etwas zum Mitnehmen gekauft.»

Muriel Daasch, 19, Gipf-Oberfrick

Muriel Daasch, Gipf-Oberfrick. Nils Hinden

«Ich habe heute frei. Nun besuche ich meine Mutter, sie hat einen Deko-Stand hier. Zudem hatte ich Hunger, also habe ich ein Chnoblibrot gegessen. Dazu habe ich noch Gewürze gekauft.»