Frick: Gemeinderat wehrt sich gegen Vorwürfe, nicht zu sparen

Frick «Gerade der Vorwurf, der Gemeinderat spare zu wenig, trifft uns» – Gemeinde wehrt sich gegen Vorwürfe der Parteien Der Gemeinderat will den Steuerfuss in Frick um sechs Prozentpunkte erhöhen. Das sorgt bei den Parteien für Ärger. Ihr Vorwurf: Der Gemeinderat weigere sich zu sparen. Das sei nicht so, kontert Gemeindeammann Daniel Suter – und verweist auf die hohen gebundenen Ausgaben und die Kosten für den Unterhalt der Infrastruktur. Thomas Wehrli 24.11.2022, 05.00 Uhr

Steht mit der geplanten Steuerfusserhöhung im Gegenwind: der Gemeinderat mit Ammann Daniel Suter (links). Bild: zvg

Die Vorwürfe sind happig. Der Gemeinderat von Frick weigere sich zu sparen, sagt die SVP und auch die CVP fordert, dass dem Ausgabenwachstum «ernsthaft Einhalt geboten» werde, denn: «Man kann nicht Geld ausgeben, das man nicht hat.»

Hintergrund der Vorwürfe an den Gemeinderat ist die Steuerfusserhöhung um sechs Prozentpunkte, die der Gemeinderat mit dem Budget 2023 vorschlägt. Bereits vor der Versammlung vom Freitag ist klar: Der Gemeinderat wird einen schweren Stand haben, denn auch die FDP lehnt die Steuerfusserhöhung ab.

Die Vorwürfe lässt der Gemeinderat aber nicht auf sich sitzen. Gemeindeammann Daniel Suter (FDP) sagt:

«Gerade der Vorwurf, der Gemeinderat spare zu wenig, trifft uns.»

Es sei nicht nur in Frick, sondern auch in anderen Gemeinden so, dass der Anteil der gebundenen Ausgaben im Gesamtbudget sehr hoch sei. Gerade diese Ausgaben seien in den letzten Jahren zudem stark gestiegen.

Suter macht ein Beispiel: «Im Budget 2023 sind in den Bereichen Pflegefinanzierung, Spitex-Beiträge, Energie, Sonderschulung sowie dem Besoldungsanteil der Lehrerlöhne gegenüber dem Vorjahr Mehrkosten von über 600'000 Franken zu verzeichnen.»

Das entspreche in etwa dem Aufwandüberschuss, der ohne Steuerfusserhöhung resultieren würde, so Suter. «Hätte der Gemeinderat nicht bereits in der Vergangenheit eine sparsame Finanzpolitik betrieben, so wäre es ihm nicht bis letztes Jahr immer wieder gelungen, ein ausgeglichenes Budget vorzulegen.»

Grossteil der Ausgaben betrifft Infrastruktur

Ein grosser Teil des Aufwands im Fricker Budget betrifft laut Suter den Unterhalt der Infrastruktur. Der Wiederbeschaffungswert der Fricker Hoch- und Tiefbauten beläuft sich auf rund 200 Millionen Franken. «Es ist klar, dass der Aufwand deutlich reduziert werden könnte, wenn der Unterhalt an Gebäuden und Strassen für einige Jahre stark reduziert oder ausgesetzt würde.»

Der Gemeinderat habe bereits in den letzten Jahren immer wieder Unterhaltsmassnahmen verschoben, um das Budget ausgleichen zu können. Suter mahnt:

«Bei noch stärkeren Sparmassnahmen würde jedoch das Risiko von Folgeschäden eingegangen.»

Ein Teil der Infrastruktur sei zudem in die Jahre gekommen, konstatiert der Ammann. «Der Gemeinderat kann daher nichts Falsches daran erkennen, einen Ersatzneubau für die 64-jährige Mehrzweckhalle zu planen und der Bevölkerung anzukündigen, dass auch das Hallenbad aus dem Jahr 1974 nicht mehr lange hält.»

Gerade am Ende der Lebensdauer solcher Anlagen bestehe das Risiko, dass teure Sanierungen ausgeführt werden müssten, von denen dann nur kurz profitiert werden könne. «Solche Projekte noch länger aufzuschieben, ist deshalb nach der Auffassung des Gemeinderats nicht gespart.»

Nicht beim kulturellen Leben sparen

Finanzieller Spielraum besteht laut Suter bei den Beiträgen der Gemeinde an das kulturelle Leben, an die Vereine und auch an Anlässe, die den Zusammenhalt im Dorf stärken. So können alle Vereine die Sporthallen und Plätze kostenlos benützen, viele erhalten jährliche Gemeindebeiträge. «Hier war der Gemeinderat bisher tatsächlich sehr zurückhaltend mit Sparmassnahmen», so Suter, denn genau das Kultur- und Vereinsleben mache doch die Gemeinde aus. Der Ammann fragt sich deshalb:

«Ist es richtig, genau hier zu sparen?»

Der Gemeinderat hat bereits letztes Jahr das Personalwesen durchleuchtet. «Wie die angestellten Vergleiche aufzeigen, liegen die Fricker Verwaltungskosten im Vergleich mit anderen Gemeinden im unteren Bereich», so Suter. Das entsprechende Sparpotenzial sei folglich gering. Beim Personal sei zudem der akute Fachkräftemangel zu beachten. Andere Arbeitgeber würden Lohn- und Sozialleistungen deshalb eher ausbauen.

