Frick: Steuerfusserhöhung hat einen schweren Stand

Frick Gemeinderat soll sparen, sonst gibt es nicht mehr Geld: Die Steuerfusserhöhung hat einen schweren Stand Frick und die Steuerfusserhöhung – das erinnert an eine unendliche Geschichte. Nachdem der Gemeinderat mit dem Versuch, den Steuerfuss zu erhöhen, schon mehrmals aufgelaufen ist, versucht er es in diesem Jahr wieder. Und hat einen schweren Stand. SVP und FDP sind dagegen, die Mitte gespalten. Einzig die SP stellt sich hinter die beantragte Erhöhung. Thomas Wehrli Jetzt kommentieren 23.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Gemeinderat möchte mit einer Steuerfusserhöhung um sechs Prozent die Einnahmen erhöhen. Alessandro Crinari / Keystone

Es sieht nicht gut aus für den Fricker Gemeinderat. Nachdem der Souverän im letzten Jahr eine Steuerfusserhöhung um fünf Prozentpunkte versenkt hat, versucht es der Gemeinderat an der Gemeindeversammlung vom Freitag erneut. Diesmal will er den Steuerfuss um sechs Prozentpunkte erhöhen.

Thomas Stöckli und die FDP lehnen die Steuerfusserhöhung ab. zvg

Das kommt bei den Parteien nicht sonderlich gut an. Die FDP hatte als erste Partei abgewunken. Sie sieht im Versuch, den Steuerfuss nur ein Jahr nach dem letzten Nein zu erhöhen, den Willen des Stimmvolks missachtet. Zudem will sie abwarten, wie viel Geld die Erhöhung der Eigenmietwerte und Steuerwerte der Liegenschaften in die Kassen der Gemeinden spülen wird.

Auch die SVP lehnt die Erhöhung ab. Vizepräsident Roland Härri moniert, dass die Ortsparteien den Gemeinderat schon mehrfach aufgefordert hätten, ein Sparprogramm aufzustellen. «Es geschah nichts», schreibt er. Der Gemeinderat fühle sich nicht in der Pflicht, eine notwendige Sparübung durchzuführen – und solange es keine spürbaren Bemühungen gebe, gebe es auch kein Geld.

Die Mitte ist in der Steuerfussfrage gespalten

Bei der Mitte wurde die Steuerfusserhöhung an der Parteiversammlung lang diskutiert, sagt Co-Präsident Hans Peter Stäuble. Eine «äusserst knappe Mehrheit» wollte schliesslich den Antrag zur Erhöhung des Steuerfusses unterstützen, damit die Gemeinde finanziellen Handlungsspielraum gewinnen kann.

Eine Minderheit plädierte hingegen für die Rückweisung des Budgets. «Aus ihrer Sicht darf zur Behebung des finanziellen Strukturproblems in der Gemeinde Frick nicht nur die Einnahmenseite bearbeitet werden, sondern auch die gesamte Ausgabenpolitik des Gemeinderates soll konsequenter hinterfragt werden», schreibt die Partei in einer Mitteilung.

Tatsache sei, so die Mitte, dass im laufenden Jahr wie auch 2023 mit einer Zunahme der Verschuldung, die pro Kopf zu den höchsten im Kanton zähle, zu rechnen sei, ohne dass grössere Projekte realisiert würden.

«Dem Ausgabenwachstum muss ernsthaft Einhalt geboten werden.»

Rolf Schmid von der SP hat Verständnis für den Gemeinderat. Thomas Wehrli

Die SP steht dem Vorwurf, der Gemeinderat hätte bislang zu wenig Sparwillen gezeigt, «kritisch gegenüber», wie Rolf Schmid sagt. Er verweist darauf, dass die grössten Budgetposten von den Behörden nicht beeinflusst werden könnten. «Darüber hinaus leistet sich die Gemeinde Frick auch keine ‹Luxusausgaben›», so Schmid. Vor diesem Hintergrund sei die beantragte Erhöhung nachvollziehbar, wenn auch der Zeitpunkt im Gleichschritt mit den Preissteigerungen in anderen Bereichen unschön sei.

Aber auch Schmid hält die Situation mit Blick auf die geplanten Investitionen und deren Finanzierung für «verfahren». Die Diskussion um Schulden und Erhöhung der Steuern drehe sich im Kreis, so Schmid. Sein Rat:

«Der Gemeinderat sollte in Erwägung ziehen, gemeinsam mit der Bevölkerung eine längerfristige Auslegeordnung zu machen und zu prüfen, ob angedachte Projekte überhaupt mehrheitsfähig sind.»

Je nach Ergebnis gelte es die Finanzierung der Projekte aufzuzeigen – oder die Finanzplanung zu überdenken.

Gemeinderat rechnete mit Widerstand

Erstaunt ist der Gemeinderat nicht über die kritischen Töne aus den Parteien. «Steuerfusserhöhungen sind unpopulär», sagt Gemeindeammann Daniel Suter. Ihn erstaunt auch nicht, dass sich insbesondere die bürgerlichen Parteien dagegen zur Wehr setzen. «Auch der Gemeinderat ist der Meinung, dass die Aufgaben der Gemeinde mit möglichst wenig finanziellem Aufwand, einer schlanken Verwaltung und dennoch einem hohen Qualitätsniveau zu erbringen sind.»

Für Suter ist aber auch klar: Die Steuerfusserhöhung braucht es – aus drei Gründen. Erstens, um ein ausgeglichenes Budget zu erzielen. Zweitens zur Stabilisierung der Schulden und drittens zur Verbesserung der Selbstfinanzierung zur Finanzierung der Investitionen.

Und was passiert, wenn der Souverän die Steuerfusserhöhung ablehnt? Suter sagt:

«Dann gilt das Budget mit dem unveränderten Steuerfuss. Der Druck auf die Finanzen erhöht sich entsprechend.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen