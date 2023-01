Frick: Gemeinderat will Flüsterbelag auf Autobahn erkämpfen

Frick Gemeinderat fühlt sich vom Bund im Stich gelassen – nun will er auf dem Rechtsweg mehr Lärmschutz erkämpfen Der Fricker Gemeinderat hat Einsprache gegen ein Unterhaltsprojekt auf der Autobahn Rheinfelden-Frick erhoben. Dies, weil seine Forderungen nach dem Einbau eines lärmarmen Belages ins Leere liefen. Die Gemeinde bezieht sich bei ihrer Einsprache auf das Umweltschutzgesetz – und sieht den Bund in der Pflicht. Dennis Kalt Jetzt kommentieren 21.01.2023, 05.00 Uhr

Der Fricker Gemeinderat setzt sich auf der Autobahn für den Einbau eines Flüsterbelags ein. Bild: Dennis Kalt

Tagsüber sind im Durchschnitt mehr als 50'000 Fahrzeuge auf der Autobahn zwischen Rheinfelden und Eiken unterwegs, nochmals 5300 sind es in den Nachtstunden. Hohe Wände entlang der Strecke schützen Bewohnerinnen und Bewohner, der an der Autobahn liegenden Quartiere vor Lärmemissionen, wenn die Fahrzeuge mit 120 km/h vorbeidonnern.

Doch gemäss Bundesamt für Strassen (Astra) genügt die Lärmschutzwand in Münchwilen/Stein nicht mehr den Anforderungen an die Lärmschutzpflicht und soll erneuert und ausgebaut werden. Dies soll im Zuge der Instandsetzung des gesamten Abschnitts zwischen Rheinfelden-Ost und Frick – frühestens 2026 – für rund sieben Millionen Franken geschehen.

Gemeinde fühlt sich aussen vor gelassen

Dieses Vorhaben stösst dem Fricker Gemeinderat sauer auf. Er fühlt sich in Sachen Lärmschutz vom Bund im Stich gelassen. Bereits vor der Projektauflage forderte der Gemeinderat Frick, das Projekt mit dem Einbau eines Flüsterbelags zu ergänzen.

Weil das Astra jedoch davon absieht, hat der Gemeinderat Frick nun beim zuständigen Eidgenössischen Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) Einsprache gegen das Unterhaltsprojekt erhoben und lässt sich von einem auf Lärmschutzrecht spezialisierten Anwalt vertreten.

Das Astra will als Partei des Plangenehmigungsverfahrens keine Stellung dazu nehmen, warum es dem Fricker Anliegen nicht nachkommt. Eine Begründung hat das Astra der Gemeinde Frick gemäss Gemeindeschreiber Michael Widmer gegeben. Er sagt:

«Das Astra möchte keinen Flüsterbelag einbauen, weil dieser im Vergleich zu einem herkömmlichen Belag eine tiefere Lebensdauer aufweist. Daraus werden entsprechende Mehrkosten abgeleitet.»

Dem Kostenargument, so Widmer, stünden jedoch das Vorsorgeprinzip und das berechtigte Ruhebedürfnis der Anwohnerinnen und Anwohner entlang von Autobahnen gegenüber. Zudem würden die bei der ersten Lärmsanierung prognostizierten Verkehrsfrequenzen bereits heute deutlich übertroffen.

Michael Widmer, Gemeindeschreiber Frick Thomas Wehrli

Die öffentliche Planauflage des Projekts läuft noch bis zum 23. Januar. Uvek-Sprecherin Geraldine Eicher sagt, dass im Rahmen des Verfahrens geprüft werde, ob auf die Einsprache eingetreten werden kann und allenfalls weitere wirtschaftlich tragbare Lärmschutzmassnahmen zu treffen sind. «Dabei werden auch die allfälligen Mehrkosten geprüft», sagt sie.

Gemeinde beruft sich auf Umweltschutzgesetz

Die Gemeinde Frick stellt bei ihrer Einsprache auf das Umweltschutzgesetz ab, nach dessen Vorgaben der Lärm an der Quelle zu bekämpfen ist. «An diese Vorgabe hat sich auch der Bund zu halten», sagt Widmer. Nach Ansicht des Fricker Gemeinderates berge ein Flüsterbelag hierzu das beste Kosten-Nutzen-Verhältnis. Widmer sagt:

«Im Vergleich zu Lärmschutzwänden, die nur sehr lokal wirken, kann die Lärmbelastung mit einem Flüsterbelag für alle Anwohnenden entlang der Autobahn stark reduziert werden.»

Neuste Studien, so Widmer, zeigten, dass sich Lärm stark auf die Gesundheit auswirke. Bei den bevorstehenden Unterhaltsarbeiten sei folglich im Sinne des im Umweltrecht geltenden Vorsorgeprinzips alles zu unternehmen, um die Bevölkerung vor dem Strassenlärm zu schützen.

Auch hier wiederum bezieht sich die Gemeinde auf das Bundesgesetz über den Umweltschutz, in dem es heisst: «Unabhängig von der bestehenden Umweltbelastung sind Emissionen im Rahmen der Vorsorge so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist.»

Für am sinnvollsten hält es der Fricker Gemeinderat, wenn im Zuge der in für 2026 vorgesehenen Unterhaltsarbeiten im ganzen Sanierungsabschnitt von Rheinfelden bis nach Frick ein Flüsterbelag eingebaut würde. «Denkbar wäre jedoch auch, den lärmarmen Belag vorerst nur im Bereich der Durchfahrt in Frick im Sinne eines Pilotprojekts zu verwenden», sagt Widmer.

Eine Prognose, wie lange es dauern wird, bis das Uvek über die Einsprache entscheiden wird, kann Widmer nicht abgeben. Doch eines ist klar: Bis dahin werden noch unzählige Autos über die Autobahn an den Fricker Quartieren vorbeidonnern.

