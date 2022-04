Frick: Teilrevision der Nutzungsplanung beginnt

Frick Gemeinde stellt Weichen für die Zukunft: «Sanfte Innenentwicklung» als Ziel Am Informationsanlass zur Teilrevision der Nutzungsplanung in Frick nahmen rund 40 Interessierte teil. Die Gemeinde wolle die Nutzungsplanung breit abstützen, wie Ammann Daniel Suter gegenüber den Anwesenden betonte. Mitwirken daran können die Einwohnerinnen und Einwohner auch auf digitalem Weg. Horatio Gollin Jetzt kommentieren 06.04.2022, 05.00 Uhr

Gemeindeammann Daniel Suter und Planerin Andrea Gammeter stellten die revidierte Nutzungsplanung auf einer Informationsveranstaltung vor. Horatio Gollin (4. Mai 2022)

«Das generelle Ziel ist, dass die Nutzungsplanung breit abgestützt ist», eröffnete Gemeindeammann Daniel Suter die Informationsveranstaltung zur Teilrevision der Nutzungsplanung mit rund 40 Interessierten.

Suter führte aus, dass in den ersten zwei Phasen ein räumliches Entwicklungsleitbild und der kommunale Gesamtplan Verkehr sowie Entwürfe für die Bau- und Nutzungsordnung (BNO), den Bauzonenplan und den Kulturlandplan erstellt wurden.

Beschluss auf einer Gemeindeversammlung 2023

Während der Planungsbericht beim Kanton zur Vorprüfung liegt, soll in der dritten Phase die öffentliche Mitwirkung stattfinden, sodass nach der öffentlichen Auflage und Bereinigung der Planung ein Beschluss auf einer Gemeindeversammlung im Jahr 2023 stattfinden kann.

Andrea Gammeter vom Planungsbüro Planar führte aus, dass parallel zur Nutzungsplanung das Landschaftsinventar aktualisiert wurde. Das Landschaftsinventar ist Teil des Kulturlandplans und umfasst Naturobjekte, die nach ihrem Schutzwert beurteilt werden.

Die BNO definiert die Pflegevorschriften. Bestehende Landschaftsschutzzonen werden ebenfalls beibehalten und punktuell angepasst. Zwei Änderungen stehen bei der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen an. Geplant sei eine Umzonung beim Alterszentrum Bruggbach, wo zwei Parzellen in die öffentliche Zone aufgenommen werden sollen, und eine Umzonung beim Jugendhaus, das noch in der Arbeitszone liegt, aber der öffentlichen Zone zugeordnet werden soll.

Mehr Qualität bei Neu- und Umbauten von Mehrfamilienhäusern

Mehr Qualität soll künftig bei Neu- und grösseren Umbauten von Mehrfamilienhäusern sowie in Arbeitszonen durch Umgebungskonzepte erreicht werden. Vorgaben zur Aussenraumgestaltung, zur Gestaltung der öffentlich zugänglichen Räume und zu den Siedlungsrändern werden präzisiert und ergänzt. Eine «sanfte Innenentwicklung» soll angestossen werden, indem in allen Wohn- und Mischzonen mit Ausnahme von W1- und Dorfkernzone anstelle eines Attika- ein Vollgeschoss ermöglicht wird, führte Gammeter aus.

Das wird an Bedingungen geknüpft, etwa dass zwei eigenständige Wohnungen entstehen.

Andrea Gammeter stellte die revidierte Nutzungsplanung vor. Horatio Gollin

Förderung des Fuss- und Veloverkehrs

Mit Blick auf den Kommunalen Gesamtplan Verkehr führte Gammeter aus, dass der Fuss- und Veloverkehr grundsätzlich gefördert werden solle. Bei neuen Parkierungsanlagen mit mehr als 50 Parkplätzen wird ein Mobilitätskonzept notwendig. Bei Neubauten ab mehr als zehn Wohnungen werden Elektro-Ladevorrichtungen notwendig. Auf Grundlage der Kommunalen Energieplanung werden neue Vorschriften in die BNO aufgenommen. Freihaltezonen für den Hochwasserschutz sollen in den Gebieten Stieracker und Neumet umgesetzt werden.

Öffentliche Mitwirkungsauflage vom 8. April bis 9. Mai

Die öffentliche Mitwirkungsauflage findet vom 8. April bis 9. Mai statt. Neben der Einsichtnahme der Akten bei der Abteilung Bau und Umwelt sind die Dateien auch auf der Homepage der Gemeinde herunterzuladen. Neben der schriftlichen Mitwirkung ist auch eine digitale Mitwirkung über ortsplanung-frick.ch möglich.

