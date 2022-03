Leiter der Fricker Rollbörse erwartet über 200 Artikel.

Frick Gebrauchte Velos zum kleinen Preis: Vorbereitungen für Rollbörse laufen auf Hochtouren Über 200 Fahrräder sollen am 2. April auf dem Schulareal Ebent in Frick die Besitzerin oder den Besitzer wechseln. Etwa 20 Helferinnen und Helfer stehen bei der Schnäppchenjagd auf alles, was rollt im Einsatz. Nils Hinden 10.03.2022, 05.00 Uhr

Das Organisatorenteam der letzten Fricker Rollbörse – am 18. September 2021 – mit Leiter Raphael Daasch (2. v. l. in der sitzenden Reihe). Bild: zvg

Mit dem Frühlingsbeginn steht auch die Velosaison wieder vor der Tür. Wer sich dazu noch mit einem passenden und preiswerten Zweirad ausrüsten will, erhält am 2. April an der Fricker Rollbörse auf dem Oberstufenareal Ebnet Gelegenheit.

«Wir erwarten rund 200 bis 250 Artikel, von denen in der Regel rund die Hälfte eine neue Besitzerin oder einen neuen Besitzer findet», sagt Organisationsleiter Raphael Daasch, der bei der Durchführung der Rollbörse auf rund 20 Helferinnen und Helfer aus dem Umfeld der Jugendarbeit Frick, Gipf-Oberfrick und Wittnau zählen kann. Weiter gehört zur Börse auch ein Grillstand, an dem zum günstigen Preis Würste und Getränke angeboten werden.

Die Organisatoren sehen in der Rollbörse eine Gelegenheit, etwas für die Nachhaltigkeit zu tun. «Wir wollen unseren Teil dazu beitragen, dass gebrauchte Velos neue Besitzerinnen und Besitzer finden und nicht einfach verschrottet werden», sagt Raphael Daasch, seinerseits ein ehemaliges Mitglied der Betriebsgruppe des Jugendtreffs «Freakhall» in Gipf-Oberfrick.

Bei der Preisfindung wird geholfen

Dabei beschränkt sich die Börse nicht nur auf den Handel von Zweirädern: So können bei der Annahme zwischen 9 und 10.30 Uhr beispielsweise auch Kinderwagen, Velozubehör, Inlineskates, E-Bikes und Leiterwagen zum Verkauf vorbeigebracht werden.

Zum Ablauf sagt Daasch: «Die Helferinnen und Helfer nehmen die Artikel entgegen und geben anschliessend eine Schätzung zum Wert der Artikel ab.» Dabei handle es sich aber nur um eine Empfehlung, so Daasch. «Der Verkaufspreis wird schliesslich von den Verkäuferinnen und Verkäufern festgelegt, wobei die meisten Artikel einen Preis zwischen 50 bis 200 aufweisen.»

Am Mittag wird fleissig getestet und gekauft

Wenn der Verkaufspreis festgelegt ist, geht es schliesslich ans Eingemachte. Zwischen 11 und 13 Uhr steht der Verkauf an. Dabei steht interessierten Kunden zur Prüfung der fahrenden Untersätze auch ein Testgelände zur Verfügung. Preisverhandlungen würden aufgrund des Aufwands nicht akzeptiert, wie Daasch sagt.

Wessen Artikel verkauft wird, dem stehen 70 Prozent vom Erlös des Verkaufspreises zu. Die restlichen 30 Prozent gehen zur Deckung der Administrationskosten an die Organisatoren. Dabei bleibt meist noch etwas für die Helferinnen und Helfer übrig, wovon man ein Helferessen finanziere, so Raphael Daasch.

Nicht verkaufte Velos werden gespendet

Besitzerinnen und Besitzern, deren Velos an der Rollbörse nicht verkauft werden, wird zudem die Option geboten, diese an «Velafrica» zu spenden. Dafür kommen jedes Jahr rund 30 Velos zusammen. Dabei gilt aber: «Velafrica» nimmt nur Velos an, keine Kinder- und Leiterwagen.

Daasch freut sich auf die Besucherinnen und Besucher: «Ich organisiere diesen Anlass jedes Jahr mit viel Motivation. Nun hoffe ich auf einen gelungenen Anlass.»