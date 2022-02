Fund in Frick: Frühmittelalterliche Siedlung entdeckt

Frick Überraschung in der Baugrube: Die römischen Münzen legten eine falsche Fährte In Frick wurden Überreste von fünf Gebäuden aus frühmittelalterlicher Zeit entdeckt. Es sind die ersten dieser Art in Frick. Die Fachleute vermuten, dass die entdeckten Hausgrundrisse zu einer Siedlung mit rund 150 bis 200 Einwohnerinnen und Einwohnern gehörten. Entsprechend wahrscheinlich sind weitere Funde aus dieser Zeit. Nils Hinden Jetzt kommentieren 09.02.2022, 05.00 Uhr

Grabungstechniker Stefan0 Jörg bei der Arbeit in Frick. Nils Hinden

Bisher war Frick vor allem als Saurier- und Römerfundort bekannt. Nun wurden an der Maria Theresia-Gasse auch frühmittelalterliche Hausgrundrisse freigelegt. Es sind die ersten aus dieser Zeit, die in Frick gefunden wurden.

Darauf hatte man lange gehofft: «Nachdem 1998 in Gipf-Oberfrick Hausgrundrisse einer frühmittelalterlichen Siedlung entdeckt wurden, wussten wir, dass die Wahrscheinlichkeit gross ist, auch in Frick auf Siedlungsreste aus dieser Zeit zu stossen», sagt Ausgrabungsleiter David Wälchli. «Nun haben wir sie endlich gefunden.»

Falsche Fährte wegen römischer Münzen

Kurz nach Ausgrabungsbeginn zum Ende der letzten Woche folgte der erste Fund. David Wälchli erzählt:

«Wir legten Keramik und Münzen aus römischer Zeit frei.»

Infolgedessen sei man davon ausgegangen, auf weitere römische Strukturen zu stossen. Später stellte sich heraus: Frühmittelalterliche Siedler haben bloss römischen Schutt als Hofbefestigung einplaniert.

Bauarbeiter und Grabungstechniker arbeiten Hand in Hand. Nils Hinden

Insgesamt konnten sechs Holzgebäude aus der Zeit zwischen 700 und 1000 Jahre nach Christus ausgemacht werden. Darunter fünf kleinere Hütten und ein grösserer, rund 14 Meter langer Bau. Die Fachleute vermuten, dass die Einwohnerinnen und Einwohner der Bauten, wie zu dieser Zeit üblich, Teil einer rund 150- bis 200-köpfigen Sippschaft gewesen seien, sagt David Wälchli. Er fährt fort:

«In poströmischer Zeit lebten wohl kleinere germanische Sippen im Fricktal, die Handel betrieben.»

Adelige Strukturen hingegen seien wohl nur schwach ausgeprägt gewesen. Weiter gibt es auch Erkenntnisse über die Funktion der Bauten: «Weil wir Teile von Webstühlen gefunden haben, gehen wir davon aus, dass die Leute Stoffe für den Eigenbedarf webten», so Wälchli.

Er fügt an, dass es insgesamt gut möglich sei, dass man in naher Zukunft in unmittelbarer Nähe des Fundorts auf weitere Gebäude aus der entsprechenden Zeit stosse.

Frühmittelalterliche Gebäude fallen Keller zum Opfer

Dass man in Frick nicht eher auf frühmittelalterliche Gebäudeüberreste gestossen ist, sei durchaus logisch, so David Wälchli. Er erklärt: «Zu dieser Zeit wurde vor allem Holz, das schnell zerfällt, als Baumaterial verwendet. Das ist heute schwer zu erkennen.» Zudem würden kleinere beiliegende Fundstücke, wie etwa Keramik, schneller einmal übersehen oder verkannt.

Dazu komme, dass die meisten Häuser in der Nähe des Fundorts schon vor Jahrzehnten gebaut wurden, als noch weniger archäologische Untersuchungen gemacht worden seien. Mit Folgen:

«Wenn die Häuser unterkellert sind, dann ist die relevante Substanz ziemlich sicher zerstört.»

Bauarbeiter und Grabungstechniker arbeiten an der Maria Theresia-Gasse Hand in Hand. Grabungstechniker Stefan Jörg betonnt: «Wir sind sehr froh, dass die Zusammenarbeit mit den Architekten von Bäumlin+John und der Firma Ernst Frey so gut funktioniert.» Bis nächsten Donnerstag sollen die Ausgrabungsarbeiten abgeschlossen sein.

