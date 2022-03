Rolf Schmid im Interview zur Ukraine-Hilfe in Frick

Frick «Für Frauen mit Kindern braucht es mehr Wohnlichkeit» – das sagt ein Asylspezialist zur Flüchtlingsunterkunft im A3-Werkhof Im ehemaligen A3-Werkhof in Frick werden Flüchtlinge aus der Ukraine untergebracht. Rolf Schmid sagt im Interview, was zu beachten ist, damit sich die Geflüchteten dort wohlfühlen. Er verrät, wie sich Fricktalerinnen und Fricktaler dort einbringen können und worauf es jetzt bei der Betreuung der Menschen ankommt. Thomas Wehrli Jetzt kommentieren 25.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Rolf Schmid ist Präsident von Netzwerk Asyl Aargau. Thomas Wehrli

(2. September 2020)

In den nächsten Wochen wird die ehemalige Asylunterkunft im A3-Werkhof in Frick wieder in Betrieb genommen. Sie dient in den nächsten Monaten als Unterkunft für Flüchtlinge aus der Ukraine.

Wie viele Personen in Frick untergebracht werden, ist laut Kanton derzeit noch unklar. Bis 2020 lebten bis zur 150 Asylbewerber in der Unterkunft. Damals lebten allerdings allein reisende Männer in Frick. Aus der Ukraine fliehen vor allem Frauen und Kinder.

Viel Erfahrung im Umgang mit Asylbewerbern hat Rolf Schmid. Er selber wohnt mit zwei Flüchtlingen in Frick zusammen und ist zugleich Präsident von Netzwerk Asyl Aargau. Mit der Kontaktgruppe Asyl Frick hat er die Asylbewerber, die im ehemaligen A3-Werkhof lebten, auch begleitet.

Sie kennen die Asylunterkunft im ehemaligen A3-Werkhof. Für wie geeignet halten Sie ihn für die Unterbringung für Frauen und Kinder?

Seit der Schliessung im Januar 2020 war ich nicht mehr direkt vor Ort. Die Einrichtung war seit Beginn relativ trist, viel Beton und Metall. Für Einzelpersonen, die tagsüber unterwegs sind, scheint dies zweckmässig. Für die Unterbringung von Frauen mit Kindern braucht es meines Erachtens unbedingt Räume im Innern und im Freien, um sich zu bewegen und zu spielen.

Worauf muss geachtet werden?

Das Areal des ehemaligen Werkhofs ist ein Industriegelände. Es ist einfach vorzustellen, dass es für einen längeren Aufenthalt mehr Wohnlichkeit benötigt. Diese Herrichtung kann aber auch Schritt für Schritt, womöglich unter Einbezug von Freiwilligen und der Bewohnenden erfolgen.

Was kann die Kontaktgruppe Asyl Frick beitragen?

Im Moment warten wir auf mehr Information seitens der kantonalen Behörden, damit wir mit der Planung von neuen Angeboten oder dem Ausbau von bestehenden Angeboten anfangen könnten. Wir könnten uns vorstellen, wieder Deutschkurse anzubieten. Dies ist davon abhängig, ob der Kanton diese zur Verfügung stellen oder auf Freiwilligenarbeit setzt.

Wie ist die Kontaktgruppe Asyl Frick aktuell eingebunden?

Im Moment geht es primär um die Unterbringung, deshalb sind wir noch nicht eingebunden. Wir haben beim Gemeinderat und den kantonalen Behörden jedoch platziert, dass wir gerne mehr in die Planung einbezogen werden möchten. Bereits bei der ersten Nutzungsphase konnten wir viel zum erfolgreichen Betrieb beitragen.

Werden Sie vor Ort aktiv sein?

Einige Freiwillige sind seit der ersten Stunde unserer Gründung 2016/2017 dabei. Wir sind weiterhin motiviert mitzuwirken. Nach Möglichkeit organisieren wir wieder Angebote. Wichtig ist uns, dass die Angebote für alle geflüchteten Menschen zugänglich sind. Für Exklusivangebote, die sich nur an Menschen aus der Ukraine richten, stehen wir aber nicht zur Verfügung.

Viele Frickerinnen und Fricker wollen ebenfalls helfen. Wie können sie das?

Sobald es losgeht mit der Planung und dem Auf- beziehungsweise Ausbau von Angeboten, sind wir auf Freiwillige angewiesen. Diese können sich gerne bei mir oder der Koordinationsstelle für Freiwilligenarbeit im Asylbereich melden.

Ein Container bietet Unterkunft für vier Personen in der Unterkunft im ehemaligen A3-Werkhof in Frick. Severin Bigler

Braucht die Kontaktgruppe für den A3-Werkhof noch Material oder Unterstützung?

Der Bedarf an Material ist noch nicht bekannt. Darum nehmen wir aktuell keine Waren an. Die Erfahrung zeigt auch, dass es nur bedingt Nachfrage nach Kleidung gibt. Die meisten Angebote sind Kleider und deren Verteilung – Sortierung, Lagerung, Transport etc. – ist für Freiwillige relativ aufwendig. Darum verzichten wir auf Sammlungen.

Eine Klippe ist die Sprache. Wie ist damit umzugehen?

Es gibt zahlreiche Menschen im Fricktal, die Ukrainisch oder Russisch sprechen. Diese sollten sich nach Möglichkeit bei kantonalen und kommunalen Behörden melden, damit ein Kontakt hergestellt werden kann, wenn es zu Fragen kommt. Aus Erfahrung wissen wir, dass jedoch (fast) jede sprachliche Hürde überwunden werden kann.

Eine Frage ist die Beschulung der Kinder. Was halten Sie für einen guten Weg, was muss beachtet werden?

Die integrative Beschulung ist aus meiner Sicht sehr zentral. Den meisten Gemeinden wird dieser Weg auch gelingen. Gleichzeitig wird der Druck auf die Schulen in Gemeinden, die viele Menschen aufnehmen, wie beispielsweise Frick, natürlich gross. Hier muss der Kanton sich um Speziallösungen bemühen.

Sind sich die Behörden dessen bewusst?

Ich bin überzeugt, dass das Departement Bildung, Kultur und Sport sich dieser Aufgabe bewusst ist. Aktuell werden ja bereits Menschen gesucht, die im Alltag den Kindern mit Übersetzungen helfen können. Das ist eine wichtige Massnahme.

Etliche Fricktalerinnen und Fricktaler haben bereits Flüchtlinge bei sich privat aufgenommen, andere helfen finanziell oder materiell. Wie erleben Sie das Engagement der Bevölkerung?

Die Solidarität ist gross und sie freut mich sehr. Persönlich habe ich aber meine Zweifel, wie lange diese «Welle» anhält. Ausserdem bereitet es mir grosse Sorgen, dass nun politisch und gesellschaftlich vieles möglich ist, wofür wir Freiwilligen im Asylbereich seit vielen Jahren kämpfen. Menschen aus der Ukraine können kostenlos den ÖV nutzen, kostenlos ins Ausland telefonieren und dürfen mit ihrem Status reisen.

Was stört Sie daran?

Den Menschen aus Syrien, Afghanistan, dem Irak oder generell Bedürftigen aus der Schweiz bleibt das alles verwehrt. Die Erklärung mit der Nähe zur Ukraine greift für mich zu kurz. Die Betroffenheit wird vielleicht dadurch ausgelöst, aber die Tatsache, dass manche Menschen «echte» und «unechte» Geflüchtete unterscheiden, ist aber nur eins: rassistisch.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen