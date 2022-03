Frick: Baugesuch für 21 Wohnungen an Kaistenbergstrasse

Frick Baugesuch für 21 Wohnungen an der Kaistenbergstrasse liegt auf In Frick sind zwischen Widen- und Mariettaweg drei Mehrfamilienhäuser mit 21 Wohnungen geplant. Das Baugesuch liegt ab Freitag bei der Gemeinde auf. Nils Hinden 03.03.2022, 10.34 Uhr

Die Parzelle vom Mariettaweg aus Nils Hinden

An der Kaistenbergstrasse, zwischen Widen- und Mariettaweg, ragen in Frick Bauprofile in die Höhe. Der Grund: In der Nähe der Darfausfahrt am Fusse des Kaistenbergs soll neuer Wohnraum entstehen.