Tag der offenen Tür beim FIbL kommt bestens an

Frick Beim Tag der offenen Tür am Fibl waren die Kühe die Publikumslieblinge Das Forschungsinstitut für biologischen Landbau gewährte Besuchenden Einblicke in seine Arbeit und seine Projekte in den Bereichen Acker-, Obst- und Rebbau sowie Tierhaltung. Eine Podiumsdiskussion zum Thema Tierwohl und nachhaltige Ernährung stiess ebenso auf Interesse. Karin Pfister 27.06.2022, 05.00 Uhr

Am Tag der offenen Tür am Fibl in Frick war das Interesse gross. Vor allem die Kühe standen im Mittelpunkt. Bild: Karin Pfister

Wenn «Ringelblume», «Rose »und «Quitte» auf der Weide sind und fressen, werden sie genau beobachtet. Ein bis drei Forschende sitzen daneben und schreiben auf, was die Kühe in den Mund nehmen. Ringelblume, Rose und Quitte sind drei der insgesamt 23 Kühe auf dem Hof des Forschungsinstituts für biologischen Landbau Fibl in Frick.

Florian Leiber, Leiter des Departements für Nutztierwissenschaften, der für das Weidelabor verantwortlich ist, erklärte:

«Wir möchten wissen, was wir von den Kühen lernen können.»

Angeboten werden den Tieren verschiedene Pflanzenbestände mit unterschiedlichen Kräutermischungen, einige enthalten viele Bitterstoffe, andere nur Klee. «Wir schauen, was die Kühe wählen; was fressen sie zuerst, was gar nicht.»

Die Tiere störe die Protokollführung nicht; sie hätten sich an die Forschenden gewöhnt. Rund eine Woche dauert eine Beobachtungsrunde; danach müssen die Pflanzen wieder nachwachsen, bevor eine neue Runde starten kann. Ausgewertet werden die Versuche dann im Herbst.

«Hintergrund der Forschungsarbeit ist die Optimierung der Tierfütterung; eine nachhaltige und sinnvolle Fütterung fördert auch die Biodiversität für Tier und Umwelt», so Leiber.

Kälber bleiben nach der Geburt zuerst ganz bei der Herde

Verantwortlich für die Tiere ist Bauer Gerhard Hofstetter, der den Fibl-Hof Zur Linde, der auch Demeter-zertifiziert ist, seit 2020 führt. «Wir betreiben hier mutter- und ammengebundene Kälberaufzucht», sagte der Bauer. Die Kühe werden normal gemolken; allerdings bleiben die Kälber nach der Geburt zuerst ganz bei der Herde; später dann in der Kälbergruppe in Sichtweite der Mütter, von denen sie weiter gefüttert werden.

Für eigene Melkversuche des Publikums standen zwei Kunstkühe zur Verfügung. Bild: Karin Pfister

Für eigene Melkversuche des Publikums standen zwei Kunstkühe zur Verfügung. «Ringelblume», «Rose »und «Quitte» standen währenddessen im schattigen Stall und beobachteten die Gäste mindestens so interessiert, wie sie selber begutachtet wurden.

3000 Besuchende am Tag der offenen Tür

Dies und vieles mehr erfuhren die Besuchenden am Tag der offenen Tür. Angeboten wurden nebst dem Hofrundgang auch Führungen zu den Themen Obstbau und Gemüse, Rebbau, Fibl-Arts, Einblicke in die Labore und die Feldversuche im Ackerbau sowie Podiumsdiskussionen zum Thema Tierwohl und nachhaltige Ernährung.

Abgerundet wurde das reichhaltige Programm mit einem Markt. Bild: Karin Pfister

Abgerundet wurde das reichhaltige Programm mit einem Markt. Die stellvertretende Medienverantwortliche Deborah Bieri schätzte den Aufmarsch auf rund 3000 Gäste. Das Interesse des Publikums war gross; die Führungen wurden gut bis sehr gut besucht.