Frick: Das Auffahrtsturnier war ein voller Erfolg

Frick «Es war einfach fantastisch»: Das Auffahrtsturnier hinterlässt viele gute Erinnerungen – und einen müden OK-Chef Das traditionelle Auffahrtsturnier hat nach zwei Jahren Coronapause sein Comeback gegeben: Über 150 Mannschaften haben sich über das verlängerte Wochenende auf der Fricker Sportanlage Ebnet gemessen – insgesamt mehrere hundert Junioren, Schülerinnen oder Hobbyfussballer. Die Organisatoren ziehen ein positives Fazit. Nadine Böni 30.05.2022, 16.00 Uhr

Am Auffahrtsdonnerstag massen sich auf dem «Ebnet» die Juniorinnen und Junioren diverser Fussballvereine. Karin Pfister (26. Mai 2022)

Zu viel geschlafen hat Michael Herde in den vergangenen Tagen nicht, trotz verlängertem Wochenende. Angefangen hat dieses für ihn am Mittwochabend mit dem Aargauer Cupfinal in Baden, bei dem Herde für die Senioren des FC Frick auf dem Platz stand – und den Pokal holte. Entsprechend «gut gelaunt, aber etwas müde» sei er am Donnerstag in das eigentliche Highlight des Wochenendes gestartet: das traditionelle Auffahrtsturnier des FC Frick, dessen OK-Chef Herde ist.