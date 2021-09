Frick will als erste Gemeinde mit Steuerfuss rauf.

Frick Erste Gemeinde will mit Steuerfuss rauf – Zeitpunkt «mehr als fragwürdig» In Frick will der Gemeinderat den Steuerfuss um 5 auf 104 Prozent erhöhen. Die Bekanntgabe kommt Tage nach den Wahlen. Absicht? Thomas Wehrli Jetzt kommentieren 30.09.2021, 05.00 Uhr

Der Herbst im Fricktal dürfte, zumindest steuerfusstechnisch, heisser werden als im letzten Jahr. Damals beantragten 28 der 32 dem Souverän einen gleichbleibenden Steuerfuss. Zwei gingen mit den Steuern rauf, zwei runter. In diesem Jahr ist mehr Bewegung zu erwarten.

Den Anfang macht nun die Gemeinde Frick: Sie will den Steuerfuss von 99 auf 104 Prozent erhöhen, wie sie in einer Medienmitteilung schreibt.

Als Grund nennt sie den höheren Finanzbedarf wegen Investitionen, die anstehen, nicht beeinflussbaren Kostensteigerungen sowie Pensenerhöhungen für regionale Leistungen. Millionenschwer sind dabei die Investitionen in den Ersatz der Mehrzweckhalle 1958, in den neuen Bushof mit Personenunterführung und der Ersatzbau des in die Jahre gekommenen Hallenbades.

Zudem muss die Gemeinde mittelfristig ihre Schulden abbauen. Mit einer pro Kopf-Verschuldung von 3100 Franken lag sie Ende 2020 deutlich über der kantonalen Vorgabe von 2500 Franken.

Dank der günstigen Zinsen werde die Erfolgsrechnung dadurch noch nicht stark belastet. «Der hohe Schuldenstand ist jedoch im Hinblick auf künftige Zinserhöhungen ein Risiko», heisst es in der Mitteilung. «Zudem sollen die Schulden nicht einfach kommenden Generationen übertragen werden.»

Zeitpunkt der Information «mehr als fragwürdig»

Die Steuerfusserhöhung kündigt die Gemeinde just zwei Tage nach den Wahlen an – Wahlen, bei denen es in Frick vor allem um die Frage ging, ob die SVP, die sich landauf, landab für weniger Ausgaben einsetzt und sich gegen Steuererhöhungen wehrt, die Rückkehr in die Exekutive schafft oder nicht. Sie schaffte es nicht. Ihr Kandidat, Robert Weniger, unterlag Franz Ruder (Die Mitte) klar; Weniger holte im Kampf um den frei werdenden Sitz 520 Stimmen, Ruder 969.

Weniger griff das Thema ­Finanzen im Wahlkampf auf und sprach am Sonntag gegenüber der AZ von einer verpassten Chance. Er sei der Einzige gewesen, der sich klar gegen höhere Ausgaben und eine Steuerfusserhöhung gestellt habe. Dass der Gemeinderat die Mitteilung mit Absicht zurückbehalten hat und so Einfluss auf die Wahlen nahm, will SVP-Präsident Adrian Speckert dem Rat nicht unterstellen.

Er findet den Zeitpunkt der Kommunikation aber «mehr als fragwürdig». Seiner Ansicht nach hätte man die Erhöhung entweder vor den Wahlen ankündigen müssen oder dann noch zwei Wochen zuwarten sollen. Ob eine Kommunikation vor den Wahlen einen Einfluss auf das Wahlresultat gehabt hätte, will Speckert nicht beurteilen. Er kündigt aber im Hinblick auf die Gemeindeversammlung schon mal an: «Wir werden genau hinschauen und auch unangenehme Fragen stellen.»

Von einem abgekarteten Spiel, wie es ein Einwohner gegenüber der AZ nennt, will der Gemeinderat nichts wissen. Der Gemeinderat habe die Steuerfusserhöhung bereits vor einem Jahr in Aussicht gestellt und dies an der letzten Gemeindeversammlung bestätigt, sagt Vizeammann Christian Fricker. Neu sei nur der Umfang der Erhöhung mit fünf Prozent. Und: «Nachdem beide Kandidaten für den frei werdenden Gemeinderatssitz dafür geworben haben, sich für die Finanzen einzusetzen, ist nicht sichtbar, wer vom Publikationszeitpunkt der Steuerfusserhöhungen erst nach den Wahlen hätte profitieren können.»

Investitionen sind aus Sicht des Gemeinderates nötig

An Gemeindeversammlungen wurde in den letzten Jahren von Stimmberechtigten – aber auch von der Finanzkommission – immer wieder gemahnt, die Gemeinde müsse ihre Ausgaben drosseln. Sind da Investitionen wie ein neues Hallenbad oder eine neue Mehrzweckhalle wirklich nötig? Der Gemeinderat ist davon überzeugt. Dass die 63-jährige Mehrzweckhalle oder das 47-jährige Hallenbad am Ende ihrer technischen Lebensdauer angelangt seien, sei offensichtlich, sagt Fricker. Beim Bahnhof gelte es vorab, den Bushof zu verlegen. Dies auch, weil der bestehende Platz wegen der vermehrt eingesetzten Gelenkbusse schlicht zu klein sei.

Fricker verweist auf die regionale Bedeutung des Bahnhofs. Dieser sei mit über 6000 Passagieren pro Tag, einem Halbstundentakt in Richtung Zürich und Basel sowie über 100 Busabfahrten pro Tag «eine wichtige Verkehrsdrehscheibe. Vom Ausbau dieser Infrastruktur profitiert in erster Linie die Fricker Bevölkerung, aber auch die ganze Region», sagt Fricker. Und: «Der Gemeinderat geht deshalb nicht davon aus, dass die Bevölkerung denkt, die geplanten Investitionen seien nicht nötig.»

In seiner Mitteilung schreibt der Gemeinderat selber, dass die Konjunktur trotz anhaltender Pandemielage gut verläuft. «Die düsteren Einschätzungen des letzten Jahres haben sich nicht bewahrheitet.» So rechnet die Gemeinde im Budget 2022 im Vergleich zum Vorjahr mit höheren Steuererträgen. Dazu trägt auch das anhaltende ­Bevölkerungswachstum bei.

Das reiche aber nicht, urteilt der Gemeinderat – zumal der bessere Konjunkturverlauf und die steigenden Steuererträge bereits im Finanzplan berücksichtigt seien. Fricker: «Mit der Steuerfusserhöhung soll der weitere Anstieg der schon hohen Verschuldung begrenzt und mittelfristig ein Abbau der Schulden ermöglicht werden.»

2017 mit Erhöhung um 6 Prozent aufgelaufen

Bereits 2017 beantragte der Gemeinderat dem Souverän, den Steuerfuss von 99 auf 102 Prozent zu erhöhen. Da der Kanton zeitgleich Aufgaben der Gemeinden im Umfang von drei Steuerfussprozenten übernommen hatte und die Gemeinden entsprechend runter mussten, wäre dies einer Erhöhung des Steuerfusses um sechs Prozentpunkte gleichgekommen. Der Souverän sagte damals Nein und beliess den Steuerfuss bei 99 Prozent, was einer effektiven Steuerfusserhöhung von drei Prozent gleichkam.

Weshalb soll er dem Gemeinderat nun folgen? «Die Argumente liegen auf der Hand», findet Fricker. Die im Finanzplan ausgewiesenen Investitionen seien nötig. Wesentliche Einsparungen beim Nettoaufwand seien wegen des hohen Anteils gebundener Ausgaben nicht möglich. Die Verschuldung liege mit rund 20 Millionen Franken bereits hoch. Und: «Auch nach einer Steuerfusserhöhung um 5 Prozent liegt der Steuerfuss vergleichsweise immer noch tief.»

Ob der Souverän dieser Argumentation folgt? Fortsetzung folgt.