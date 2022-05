Frick: Zum Freibadstart bleiben die Gäste in den ersten Tagen aus

Am 1. Mai startete das Freizeitzentrum Vitamare als erstes aller sieben Fricktaler Freibäder in die Sommersaison. Doch an zwei Tagen kam erst eine Besucherin. Der Grund: Die kalten Nächte sorgen für Wassertemperaturen weit unter Wohlfühlniveau. Doch für das Badmeisterteam ist dies alles nur halb so schlimm.

Dennis Kalt Jetzt kommentieren 02.05.2022, 18.45 Uhr