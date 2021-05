Frick Endlich wieder ein Markt: Der Pfingstmarkt mit rund 180 Ständen kam gut an – doch die Händler bleiben skeptisch Besonders die Händler waren zufrieden, wieder ihre Waren in Frick anbieten zu können. In den letzten Monaten allerdings hatten sie kaum Gelegenheit dazu. Nach wie vor hadern sie mit der Planung zukünftiger Marktfahrten, wie sie am Pfingstmarkt berichten. Peter Schütz 24.05.2021, 16.41 Uhr

Mit rund 180 Ständen lockte am Pfingstmontag der Fricker Frühlingsmarkt. Corona macht alles anders als sonst. Es galt Maskenpflicht, Konsumation war nur im Sitzen erlaubt. Auch die Markthändler mussten sich anpassen. Acrylglasscheibe bei der Zahlstelle zwischen Kundschaft und Verkaufspersonal, Signalisation des Bodens vor dem Verkaufsstand, damit die Kundschaft nur tropfenweise Zugang zum Stand hatte, davor Desinfektionsmittel – es war schon mal einfacher.

Dennoch herrschte Betrieb wie früher, als der Lockdown nur beim Schlüsseldienst ein Thema war. Das Wetter spielte auch mit, es war mild und weitgehend trocken, ideale Marktbedingungen also. Die Maskenpflicht schien kein Hindernis für einen Gang über die Hauptstrasse zu sein, es war ein ständiges Kommen und Gehen, Stehen und Schauen. Und die Händler? «Sie sind froh, dass sie wieder arbeiten dürfen», berichtete Marktchef Fabian Friedli.

«Einfacher wird es nicht»

Einer von ihnen war Markus Hufschmid. Er gehört zu den Stammhändlern. In Thun im Kanton Bern hat er eine Sattlerei, «damit habe ich mich über Wasser gehalten», sagt er mit Blick auf ein halbes Jahr ohne Markttreiben. Seit fast 40 Jahren ist er am Markt in Frick präsent, mit dem einzigen Bauernstand. «Im Oktober und November letztes Jahr sind in der Deutschschweiz 40 Märkte verloren gegangen», berichtet er, «das ist nicht lustig.» Auch jetzt bleibt er skeptisch. «Einfacher wird es nicht», so Hufschmid.

Immerhin: Am Montag schien wieder Normalbetrieb zu herrschen, Hufschmid hatte meistens etwas zu tun. Ähnlich Jörg Tobler, Markthändler aus Otelfingen mit Deluxe-Socken im Angebot. «Sehr viele Märkte sind abgesagt, Frick ist eine der Gemeinden, die ihren Markt bewilligt haben», freut er sich.

«Wir können keine Planungen machen.»

Aber: Andere Gemeinden würden eine Durchführung aus Sorge vor möglichen Folgen vermeiden. Gerade grosse Märkte seien davon betroffen. Als «traurig, aber wahr» bezeichnete er die geltenden Schutzvorkehrungen, ohne die es nun mal nicht geht. Wie es weitergeht, ist offen. Das fuchst Tobler ein wenig, denn: «Wir können keine Planungen machen.»

Dass letzten Herbst alle Märkte abgesagt worden sind, brachte den einen oder anderen Händler in finanzielle Nöte. «Das sind viele Franken, die nicht hereingekommen sind», sagt er. Der letzte Markt in Frick war an Martini 2020. Der Weihnachtsmarkt und zwei Monate später der Fasnachtsmarkt im Februar waren gestrichen worden.

Das schien am Montag vergessen zu sein. Das Angebot war zu gut, um Trübsal zu blasen. Murmelisalbe, Gewürze vom Profi, Magenbrot von Gopfried Stutz, diverse Körperpflegemittel, von Bruder Ignazius «feinste Mischungen zum selber Likör machen», Regenschirme, Bekleidung, Spielwaren, alles Mögliche gegen Verspannungen, Schmerzen, für die Küche Mini-Slicer, für die Dekoration knorriges Holz mit Käuzen aus Ton – es gab kaum etwas, das noch fehlte.