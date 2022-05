Im Fricker Freibad kommt es zum ersten Besucherandrang 2022

Frick Endlich ab ins kühle Nass: Der erste Hitzetag sorgt für Besucherandrang in der Badi Endlich kein Regen mehr, endlich sommerliche Hitze: Am Mittwoch kratzen die Temperaturen an der 30-Grad-Marke. Kein Wunder, ist am Nachmittag die Fricker Badi erstmals in dieser Saison gut bevölkert. Wichtig zu Beginn der Saison ist für das Badmeisterteam eines: den Jugendlichen wieder klar die Regeln in Erinnerung zu rufen. Dennis Kalt Jetzt kommentieren 11.05.2022, 17.00 Uhr

So mancher Schüler und manche Schülerin nutze den schulfreien Nachmittag für den Sprung ins kühle Nass. Dennis Kalt

Das Sonnenlicht glitzert im Wasser. Unter dem Sprungturm schiesst die Gischt empor. Lachen hallt aus Richtung der Erlebnisrutsche. Eine Ecke weiter geht es gemächlicher zu. Hier «sünnelen» die Besucherinnen und Besucher. Das Glacé in der Hand des kleinen Jungen beginnt in der Sonne zu schmelzen.

Peter Gomez hat an diesem Mittwochnachmittag das heitere Treiben in der Fricker Badi im Blick. Dem Badmeister steht die Zufriedenheit ins Gesicht geschrieben. Kein Wunder: Herrschen doch zum ersten Mal seit Start der Freibadsaison Temperaturen von an die 30 Grad Celsius. Er sagt:

«Wo lässt sich denn bei diesen Bedingungen der Nachmittag besser verbringen als in der Badi? Die Kinder haben den Plausch.»

Auch der eine oder andere Erwachsene sorgte für eine ordentliche Gischt. Dennis Kalt

Gedacht hat sich dies auch Indra Wanasundera aus Gipf-Oberfrick, der mit seinem Sohn Kalish ein paar Salti vom Sprungbrett in das kühle Nass schlägt. 21 Grad Celsius beträgt die Wassertemperatur gegen 14 Uhr. Gerade warm genug, um das Freibad zu öffnen. Denn für diesen Entscheid, so Peter Gomez, richtet man sich an der 20/20-Regel aus. «Die Luft- und die Wassertemperatur müssen mindestens 20 Grad Celsius betragen», sagt er.

Der Badmeister sorgt für Sicherheit und Ordnung

Derweil hat sich sein Badmeisterkollege Thomas Mangold am Ende der 70-Meter-Rutsche positioniert, wo Kinder, Jugendliche – und auch der eine oder andere Erwachsene – mit Schwung ins Wasser springen. «Nicht auf den Knien rutschen», mahnt er einen Jugendlichen. «Bitte nicht im Schneidersitz», forderte er eine zweite nun wenige Augenblicke später auf.

Sorgt für Sicherheit und Ordnung: Badmeister Thomas Mangold. Dennis Kalt

Wenn die Jugendlichen so rutschen, bestehe das Risiko, dass sie nach vorne umkippen und sich verletzten. Er schiebt nach:

«Ich mache gleich eine klare Ansage, damit die Kinder und Jugendlichen wissen, was erlaubt ist und was nicht.»

Gerade zur Beginn der Saison sei es wichtig, dem einen oder anderen die Regeln wieder in Erinnerung zu rufen.

Gegen 14.30 Uhr zählte das Fricker Freibad bereis 500 Eintritte. Das ist zwar für einen Mittwoch im Mai keine schlechte Zahl, allerdings nur ein Vorgeplänkel für die richtigen heissen Tage an den Wochenenden. «Wenn es da mal so 35 Grad Celsius hat, zählt die Badi fast 3000 Eintritte», sagt Mangold.

Pommes-frites-Duft wabert durch die Luft

Während das Gros der Badegäste an diesem schulfreien Nachmittag Kinder und Jugendlichen sind, die das Wasser ordentlich aufwirbeln, gibt es auch den einen oder anderen Erwachsenen, der es ruhiger angehen lässt. Wie die zwei jungen Frauen, die sich auf der Badewiese die Sonne auf den Rücken scheinen lassen. Die eine sagt:

«Es wird Zeit, mal wieder etwas Farbe zu bekommen.»

Warten hiess es zuweilen an der Erlebnisrutsche. Dennis Kalt

Ein paar Meter weiter wirbelt eine Gruppe von Jugendlichen den Sand des Beachvolleyball-Feldes ordentlich auf. Brennt die Sonne nieder, müssen die Badmeister das Feld wässern, damit sich die Badegäste beim Spielen nicht die Füsse verbrennen. «Das ist jetzt aber noch nicht der Fall», so Mangold.

An einem anderen Eck wabert der Pommes-frites-Duft aus dem Kioskhäuschen, vor dem sich eine kleine Schlange gebildet hat. Pächter Samuel Tobler sagt:

«Es ist schön, dass die Leute wieder zurück sind.»

Die Besucherzahl sei an diesem Tag genau richtig, damit sich die Abläufe wieder einspielen können. Denn Tobler weiss: Die Tage, an denen er und sein Team weit über 100 Kilogramm Pommes frites zubereiten müssen, werden auch diesen Sommer kommen.

