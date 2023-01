Jakob Müller-CEO Robert Reimann tritt zurück

Frick «Eine beispiellose Karriere»: Jetzt verlässt CEO Robert Reimann das Aargauer Traditionsunternehmen Jakob Müller Während über 30 Jahren war Robert Reimann für den Fricktaler Bandmaschinenhersteller Jakob Müller AG tätig, zuletzt während rund acht Jahren als CEO. Nun gibt Reimann sein Amt auf Mitte des Jahres ab. Über die Gründe schweigen sich Unternehmen und CEO aus. Klar ist, dass Reimann die Firma über all die Jahre geprägt hat. Nadine Böni Jetzt kommentieren 24.01.2023, 17.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Robert Reimann, CEO der Jakob Müller AG aus Frick, tritt von seinem Amt zurück. Sandra Ardizzone (24. Oktober 2017)

Robert Reimann, langjähriger CEO der Jakob Müller Group in Frick, tritt von seinem Amt zurück. Das geht aus einer Mitteilung des Fricktaler Traditionsunternehmens hervor. Über die Gründe des Abgangs ist nichts bekannt: In der Mitteilung geht der Textilmaschinenhersteller nicht darauf ein – und auch Reimann selbst äussert sich nicht dazu: «Robert Reimann möchte derzeit keine persönlichen Fragen beantworten», lässt er auf Anfrage ausrichten.

Klar ist: Reimann wird die Jakob Müller Group voraussichtlich Mitte Jahr verlassen. «Die Suche nach der Nachfolge ist eingeleitet», heisst es in der Mitteilung. Eine reibungslose Übergabe werde «durch interne Ressourcen sichergestellt».

Vom KV-Lehrling zum CEO

Stephan Bühler, Präsident des Verwaltungsrates, bedauert den Weggang Reimanns auf verschiedenen Ebenen: «Besonders ausgezeichnet haben ihn sein grosser Einsatz zum Wohl der Firma und eine vorbildliche Loyalität», lässt er sich zitieren.

Robert Reimann hatte seine berufliche Laufbahn zu Beginn der 1990er-Jahre als KV-Lernender bei der Jakob Müller AG gestartet. Nach einigen Jahren als Verkaufsassistent wechselte er als Verkaufsingenieur in die deutsche Niederlassung, wurde dort später Vertriebsleiter und 2003 schliesslich Geschäftsführer. 2011 kehrte er zur Jakob Müller AG zurück und übernahm schliesslich 2014 das Amt als CEO der Jakob Müller Group.

Robert Reimann hatte seine berufliche Laufbahn zu Beginn der 1990er-Jahre als KV-Lernender bei der Jakob Müller AG gestartet. Sandra Ardizzone

Das Unternehmen würdigt Reimanns Werdegang in der Mitteilung als «beispiellose Karriere». Die Jakob Müller Group habe sich unter seiner Führung «sehr erfolgreich weiterentwickelt». Als Beispiele werden die Digitalisierung des Unternehmens genannt sowie die Verkürzung der sogenannten «Time-to-Market», einfach erklärt: die Entwicklungszeit und der Produktionsanlauf eines Produkts.

So manche Herausforderung gemeistert

Robert Reimann hat das Fricker Unternehmen in den vergangenen Jahren aber auch durch so manche Krisen führen müssen. Frankenstärke, Coronapandemie, Ukraine-Krieg und die Folgen davon – etwa Lieferengpässe und unterbrochene Lieferketten – haben die Jakob Müller AG jeweils stark beschäftigt.

Die Jakob Müller AG ist nach eigenen Angaben einer der weltweit führenden Anbieter auf dem Markt der Schmaltextilindustrie. 1887 in Frick gegründet, stellt das Traditionsunternehmen bis heute Textilmaschinen her und besitzt inzwischen weltweit Produktionsstätten und Verkaufsstellen. Produkte, die auf Maschinen der Jakob Müller AG hergestellt werden, sind überall im Alltag zu finden: von Produktetiketten und Pflegeanleitungen auf Kleidung oder Schals über elastische Bänder und Spitzen an Unterwäsche bis hin zu Klettverschlüssen, Sicherheits- oder Lastengurten.

Als Hersteller nicht eines Endprodukts, sondern von Maschinen, die dann Textilien produzieren, sei man eine Art Pulsuhr der Wirtschaft, sagte Reimann einst: «Wir merken als Erste in der Industriebranche, wenn sich eine Entwicklung abzeichnet – sei sie nun wirtschaftlicher, politischer oder klimatischer Natur.»

Unruhen und Krisen in den Ländern, in welche die Maschinen geliefert würden, schlagen sofort bei den Bestellungen zu Buche: «Wenn die Wirtschaft in eine rezessive Phase rutscht, stellt man Investitionen in neue Maschinen als Erstes zurück.»

Pragmatismus, Zuversicht – und kreative Ideen

Reimann begegnete den Herausforderungen stets mit Pragmatismus und Zuversicht. «Ein zyklisches Geschäft sind wir im Textilmaschinenbau gewohnt und dies macht uns keine Angst», sagte er etwa zu Beginn der Pandemie in einem Interview mit dieser Zeitung. Und er fand mit den Mitarbeitenden oft gute, teils kreative Lösungen.

Für die Fussballeuropameisterschaft 2020, die wegen der Pandemie erst 2021 stattfand, wurde eine EM-Serie aufgelegt. zvg

So stieg die Jakob Müller AG in der Coronakrise schnell in den Maskenmarkt ein. Mit der im Frühjahr 2020 gegründeten TexMask GmbH trug der Bandmaschinenhersteller zum Kampf gegen die Pandemie bei. Und die Maskenproduktion half mit, das harzende Geschäft im Kerngeschäft abzufedern. Zu Spitzenzeiten waren dort 30 bis 40 Mitarbeitende beschäftigt. Rund 300’000 Masken verkaufte das Unternehmen, erst Ende des vergangenen Jahres wurde die Produktion eingestellt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen