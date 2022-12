Einbruch in Frick – teure Velos waren das Ziel

Frick Einbrecher hatten es auf teure Velos abgesehen – die Polizei gibt Tipps, wie Diebstähle verhindert werden können Die Pandemie brachte einen positiven Effekt: Die Zahl der Einbrüche sank in den vergangenen beiden Jahren. Das ist jetzt vorbei. Nach der Zeitumstellung konnte die Aargauer Kantonspolizei einen sprunghaften Anstieg von Einbrüchen feststellen. Auch im Fricktal gab es wieder Einbrüche – die Polizei gibt Tipps, wie man sich am besten vor Diebinnen und Dieben schützen kann. Jael Rickenbacher Jetzt kommentieren 03.12.2022, 05.00 Uhr

In Frick wurden erst kürzlich in einer Tiefgarage teure Velos gestohlen. Silas Stein / Keystone

Erst vor wenigen Tagen hat eine detaillierte Auswertung der im Aargau verübten Einbrüche gezeigt, dass Frick diesbezüglich zu den Hotspots zählt. Zwischen 2017 und 2021 ist es in Frick zu 116 Einbrüchen gekommen, wie aus Daten der Aargauer Kantonspolizei hervorgeht. Darunter fallen sowohl Einbruchdiebstähle wie auch Einschleichdiebstähle, wobei jedes Delikt einzeln als Straftat in die Statistik einfliesst.

Und in der Zwischenzeit ist bereits wieder ein Einbruch dazu gekommen: Vergangene Woche drangen Unbekannte in eine private Tiefgarage im Dorfzentrum ein. Die Täterschaft hatte es dabei auf teure Velos abgesehen.

Kellerabteile und Tiefgaragen sind beliebte Ziele

Es ist dabei keine Seltenheit, dass Tiefgaragen oder Kellerabteile zu den bevorzugten Zielen von Einbrechern und Dieben gehören. Erst Anfang Jahr hatte eine Einbruchserie in Stein und Rheinfelden Schlagzeilen gemacht. Innerhalb weniger Tage wurden im unteren Fricktal in zahlreiche Autos und Kellerabteile eingebrochen.

Gegen 100 Delikte wurden verzeichnet. Ausserdem fehlte in einer Tiefgarage in Stein ein BMW. Die Polizei konnte das gestohlene Auto orten und zwei Männer festnehmen, die damit in Frankreich unterwegs waren.

Im Kanton Aargau, aber auch sonst in der Schweiz, liess sich im vergangenen Jahr eine erhöhte Einbruchshäufigkeit beobachten. Die Aargauer Polizei meldet etwa 14 Prozent mehr Wohnungseinbrüche als noch vor einem Jahr. Spekulationen begründen dies mit einem «Nachholbedarf» nach der Pandemie.

Vor allem Städte und grössere Gemeinden sind betroffen. Statistiken zufolge wird am häufigsten an Autobahnstrecken eingebrochen. Der Grund dafür ist, dass die Flucht mit dem Auto so einfacher gelingt.

Mehr Einbrüche im Winter

Laut der Kantonspolizei Aargau ist die Winterzeit grundsätzlich mehr einbruchbelastet. Nach der Zeitumstellung erhöhen sich die Zahlen der Einbrüche deutlich. Dies liegt daran, dass die Dunkelheit Verbrechen vereinfacht und man sich unbemerkter fortbewegen kann.

Um den hohen Einbruchszahlen entgegenzuwirken, wurde von der Kantonspolizei Aargau am Ende November eine grosse koordinierte Fahndungsaktion durchgeführt. Dadurch sollte der Kontrolldruck verstärkt und Einbrecherinnen und Einbrecher festgenommen werden.

An Verkehrsknoten, Bahnhöfen und anderen Hotspots zeigte die Polizei Präsenz, um Diebe abzuschrecken und das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu verstärken. Tatsächlich konnten während der Aktion zehn Personen festgenommen werden.

Warten, bis das Garagentor zu ist

Bei Einbrüchen werden meistens Wertgegenstände wie Bargeld oder Schmuck gestohlen, aber auch technische Geräte sind ein beliebtes Diebesgut. Die Kantonspolizei empfiehlt, Tiefgaragen abzuschliessen und stets ein Auge darauf zu haben, wer kommt und geht. Corina Winkler, Sprecherin der Kantonspolizei, empfiehlt:

«Wenn man in die Garage hereinfährt, soll man, bevor man sie verlässt, warten, bis das Tor zu ist. Ausserdem soll man fremde Personen in der Garage ansprechen und fragen, was sie dort machen.»

Ein weiterer Tipp der Polizei ist, dass man Veloräume einrichtet, die nur mit Schlüssel begehbar sind. Wenn man verdächtige Aktivitäten beobachtet, soll man die Polizei informieren. Ist man für längere Zeit abwesend, soll man die Nachbarn benachrichtigen, sodass deren Wachsamkeit erhöht ist.

Weiter ist wichtig, keine Wertsachen im Auto zu lassen. Fahrzeuge werden nicht willkürlich aufgebrochen: Es muss sich lohnen. Schon eine Handtasche oder ein Rucksack auf dem Beifahrersitz kann Einbrecherinnen und Einbrecher anlocken.

