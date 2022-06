Tour de Suisse: Hier brausen die Fahrer durch Frick

Nadine Böni

Frick Ein paar Sekunden Spektakel: Hier rauschen die «Tour de Suisse»-Fahrer durch Frick Die «Tour de Suisse» durchquert am zweiten Etappentag den Aargau. Angeführt vom Schweizer Claudio Imhof und lautstark angefeuert von den Zuschauerinnen und Zuschauern am Strassenrand brausen die Fahrer dabei auch durch Frick. Ein Spektakel, das nur wenige Sekunden dauert – aber umso beeindruckender ist. Nadine Böni 13.06.2022, 15.41 Uhr

Angeführt von Claudio Imhof (links) und Jonas Rutsch brausen die Fahrer an den Zuschauerinnen und Zuschauern in Frick vorbei. Nadine Böni / Aargauer Zeitung

Es ist Montagnachmittag, kurz vor 14 Uhr. An der Fricker Hauptstrasse hat sich eine kleine Personentraube gebildet, trotz vom stahlblauen Himmel brennender Sonne. Manch einer schaut auf die Uhr und dann die Strasse hinauf in Richtung Kreisel im Oberdorf. Es ist der zweite Tag der diesjährigen «Tour de Suisse» – und Frick liegt an der Etappenstrecke von Küsnacht nach Aesch.

Wer Glück hat, sahnt bei der Durchfahrt der Werbekolonne kleine Geschenke ab: Dächlikappen etwa oder Salatsaucen. Der Salatsaucen-Wagen verpasst dann prompt den Abzweiger in die Geissgasse – und muss umdrehen.

«Söll emol cho», sagt einer und erntet damit einige Lacher der Umstehenden. Sonnencrème wird herumgereicht. Dann endlich: Mit Hupen, Pfeifen und Lautsprecher-Durchsagen braust zunächst das Auto der Rennleitung, dann die Polizeieskorte vorbei. Die scheucht per Megafon noch ein paar Schaulustige zurück, die sich zu nah an die Strecke gestellt haben: «Wenn es hier einen Sturz gibt, fliegen die direkt in euch rein.»

Ein Schweizer führt das Rennen an

Keine zwei Minuten später, es ist 14.10 Uhr, kommen die ersten Fahrer in Sichtweite. Angeführt vom Schweizer Claudio Imhof rauscht die Spitzengruppe an den Zuschauerinnen und Zuschauern am Strassenrand vorbei hinein in die Geissgasse. Mit «Hopp, hopp, hopp»-Rufen werden sie angefeuert. Viele zücken auch das Smartphone, um zu filmen.

Wiederum knappe vier Minuten später folgt das Feld. «Wahnsinn, wie schnell die hier um die Ecken fahren», sagt eine Zuschauerin, und ein kleiner Junge nebenan beobachtet mit grossen Augen, wie einer der Fahrer mitsamt Velo kurz aufs Trottoir und dann wieder runter springt.

Mit beeindruckendem Tempo rauscht das Feld durch die Geissgasse. Nadine Böni / Aargauer Zeitung

Ein paar Sekunden dauert das Spektakel nur, dann sind die Fahrer samt Begleitfahrzeugen in Richtung Gipf-Oberfrick und Wittnau entschwunden. Es folgt noch der Besenwagen. Dann wird die Strassensperre aufgehoben. Der Postichauffeur, der das Geschehen in bester Position vom Sessel aus verfolgen konnte, darf seine Fahrt in Richtung Brugg fortsetzen, wohl mit deutlicher Verspätung.