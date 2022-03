Frick wächst in den nächsten Jahren um 750 Einwohner. Geht das?

Frick Ein Dorf ist ganz auf Wachstum eingestellt – kann das gut gehen? In Frick entstehen in den nächsten Jahren 350 Wohnungen. Das bringt rund 750 zusätzliche Einwohnerinnen und Einwohner. Das gefällt nicht allen und sie fragen: Wächst die Gemeinde zu schnell? Kann das Dorf dieses Wachstum verkraften? Eine Spurensuche. Thomas Wehrli 12.03.2022, 05.00 Uhr

In der Blaie sind bis zu 120 Wohnungen möglich. Paul Guertler

Die Profilstangen allenthalben zeigen es an: Frick ist auf Wachstum eingestellt. Und manch ein Fricker, manch eine Frickerin fragt bange: Wächst die Gemeinde nicht arg schnell? Kann sie das Wachstum überhaupt verkraften? Eine Spurensuche.

Ende letzten Jahres zählte die Gemeinde 5688 Einwohnerinnen und Einwohner. Diese lebten in 2680 Wohnungen. Das macht im Schnitt 2,1 Personen pro Wohnung.

In der Lammett werden 134 Wohnungen erstellt. zvg

Aktuell sind vier grössere Wohnprojekte in Planung. Am weitesten ist die Lammet. Hier liegt die Bewilligung für 134 Wohnungen vor; der Baubeginn steht kurz bevor. In der Lammet besteht zudem Raum für rund 80 weitere Wohnungen.

Auf der Stöcklimatt in Frick ragen die Bauprofile in die Höhe. Hier werden 82 Wohnungen entstehen. Dennis Kalt

Kurz vor der Bewilligung steht das Projekt «Stöcklimatt» an der Widengasse; hier entstehen 82 Wohnungen. In der Blaie ist der Gestaltungsplan für rund 120 Wohnungen bewilligt; die Eingabe des Baugesuchs dürfte in Kürze erfolgen. Und mit dem «Sonnenhöfli» liegt derzeit ein weiteres Baugesuch für 21 Wohnungen auf.

350 neue Wohnungen, 750 zusätzliche Einwohner

In den nächsten rund fünf Jahren entstehen damit in Frick gut 350 Wohnungen, die Raumreserve in der Lammet nicht miteingerechnet. Damit wächst das Dorf, rechnet man mit 2,1 Personen pro Wohnung, um knapp 750 Einwohnerinnen und Einwohner. Das entspricht einer Zunahme um gut 13 Prozent. Da stellt sich zurecht die Frage: Verkraftet Frick dieses Wachstum?

Der Gemeinderat ist davon überzeugt. Vizeammann Gunthard Niederbäumer räumt allerdings ein:

«Hätte der Gemeinderat es beeinflussen können, so hätte er sich sicher gewünscht, dass sich die Realisierung dieser Überbauungen auf einen längeren Zeitraum verteilt hätte.»

Aber eben: Das liegt nicht in der Hand des Gemeinderates. «Ist ein Grundstück eingezont und erschlossen, so hat der Gemeinderat keine weiteren Einflussmöglichkeiten, das Tempo zu steuern», sagt Niederbäumer. Liegt ein bewilligungsfähiges Projekt vor, so besteht zudem ein Rechtsanspruch auf Bewilligung.

Der einzige Hebel ist die Nutzungsplanung, in der das Bauland ausgewiesen wird. Den geltenden Nutzungsplan haben die Frickerinnen und Fricker bewilligt – mit den in wenigen Jahren überbauten Bauzonenflächen.

Keine grossen ­Baulandreserven mehr

Und dann? Dann dürfte der grosse Bauboom bis auf weiteres vorbei sein. Denn mit der Realisierung der vier grossen Überbauungen bestehen in Frick keine grossen Baulandreserven mehr. Zwar läuft derzeit die Teilrevision der Nutzungsplanung. Hier sind aber keine Einzonungen geplant, wie Niederbäumer sagt.

Das ändert nichts am aktuell hohen Bautempo. Niederbäumer: «Der Gemeinderat hat Verständnis dafür, wenn die Bevölkerung das aktuelle Tempo als zu schnell beurteilt.»Allerdings hat das Wachstum, davon ist der Gemeinderat überzeugt, auch positive Seiten. «Mit dem erwarteten Bevölkerungswachstum kann die bestehende Infrastruktur noch besser ausgelastet werden, was in wirtschaftlicher Hinsicht sinnvoll ist», sagt Niederbäumer und nennt als Beispiel das Freizeitzentrum Vitamare.

Zudem stärke das Wachstum das Gewerbe mit seinem umfangreichen Einkaufs- und Dienstleistungsangebot. Niederbäumer:

«Steigt die Fricker Einwohnerzahl, hilft dies dem Gewerbe.»

Das Gleiche gelte für das kulturelle Angebot.

Steuerertrag pro Kopf hat sich erhöht

Und auch die Gemeinde profitiert. Denn mehr Einwohnerinnen und Einwohner bedeuten auch mehr Steuereinnahmen. Was den Gemeinderat bei der Analyse der Steuerdaten besonders freut: Das Bevölkerungswachstum der letzten Jahre führte nicht nur zu höheren Steuererträgen, sondern auch zu einem höheren Steuerertrag pro Kopf.

«Das zeigt, dass die Gemeinde Frick auch bei wirtschaftlich starken Personen als Wohnort beliebt ist und das Wohnungsangebot der Nachfrage entspricht», sagt Niederbäumer. Von den steigenden Steuererträgen würde zudem die ganze Bevölkerung profitieren.

Die Angst etlicher Frickerinnen und Fricker, die Infrastruktur könnte dieses Wachstum nicht verkraften, kann Niederbäumer entkräften: «Die Wasserversorgung wie auch die Abwasserbeseitigung sind auf den Vollausbau der ausgeschiedenen Bauzonen ausgelegt.» Zudem hätte die umfangreiche Schulraumplanung gezeigt, dass das absehbare Bevölkerungswachstum «nicht zu zusätzlichem Schulraumbedarf führt».

Dies gilt auch für die Zahl der Klassenzüge. Diese seien in der Regel 3-fach geführt, sagt Niederbäumer. «Dies ergibt eine relativ grosse Elastizität, indem jeder der drei Klassenzüge aufgestockt werden kann, bevor eine zusätzliche Abteilung nötig ist.» Es sei davon auszugehen, dass das Wachstum in aller Regel keine zusätzlichen Klassenzüge und Abteilungen erfordern werde.

Verkehrsaufkommen wird weiter steigen

Auch die meisten Verwaltungsabteilungen würden wegen des erwarteten Wachstums nicht mehr Personal benötigen, so der Vizeammann. «Dazu trägt vor allem die Digitalisierung bei, die zu Synergieeffekten führt.» Dass dies nicht blosses Wunschdenken sei, zeige sich am Beispiel des Regionalen Betreibungsamts, wo ein Grossteil der Betreibungen schon heute digital erfolge und so den Personalbedarf reduziere.

Klar ist jedoch: Mit den zusätzlichen Einwohnerinnen und Einwohner wird das Verkehrsaufkommen weiter steigen – und die Hauptstrasse ächzt schon heute in den Stosszeiten unter dem Verkehr. Stop and go durch das Dorf ist dann nicht selten angesagt.

«Tatsächlich stösst die Hauptstrasse in Stosszeiten heute schon an Kapazitätsgrenzen», räumt Gunthard Niederbäumer ein, schränkt aber gleich ein:

«Dass der Individualverkehr zunimmt, ist jedoch nicht nur der Entwicklung in Frick geschuldet, sondern auf die dynamische Entwicklung im ganzen Fricktal zurückzuführen.»

Mit der bevorstehenden Sanierung der Hauptstrasse werde immerhin der eine oder andere Engpass verbessert werden können.

Gleichzeitig will der Gemeinderat den Langsamverkehr gezielt stärken, um «möglichst einfach und sicher» zu Fuss oder Velo von den Aussenquartieren oder aus anderen Gemeinden ins Zentrum zu gelangen. Der neue Fuss- und Radweg von der Zwidellen in Richtung Dammstrasse ist ein Beispiel dafür.

Die Rechnung ist dabei simpel: Jeder, der nicht mit dem Auto ins Zentrum fährt, entlastet die Strasse. Dies kann durchaus helfen, denn ein Grossteil des Verkehrs auf der Hauptstrasse wird durch die eigene Bevölkerung und jene der Nachbargemeinden verursacht.

Trotz allem – die eine Frage bewegt viele Frickerinnen und Fricker weiter: Wächst die Gemeinde zu schnell? On verra.