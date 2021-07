Frick: Die SVP will zurück in den Gemeinderat

Frick Die SVP will endlich zurück in den Gemeinderat – es kommt zur Kampfwahl Seit dem Rücktritt von Gemeindeammann Anton Mösch Ende 2013 ist die SVP nicht mehr in der Exekutive vertreten. Vor vier Jahren scheiterte Parteipräsident Adrian Speckert mit seiner Kandidatur. Nun soll es Robert Weniger, bekannter Heizöl-Unternehmer, richten. Damit ist klar, dass es am 26. September zur Kampfwahl kommt. Nadine Böni 27.07.2021, 17.00 Uhr

Robert Weniger, Geschäftsführer der Heizöl-Fredy AG in Stein, kandidiert für den Fricker Gemeinderat. Dennis Kalt

Die SVP Frick will zurück in den Gemeinderat. Seit knapp acht Jahren ist die Partei nicht mehr in der Exekutive vertreten – seit Anton Mösch, langjähriger Gemeindeammann, Ende 2013 zurückgetreten ist. Seine Partei hatte es damals verpasst, rechtzeitig einen Nachfolger aufzubauen.