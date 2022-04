Frick Die Fricker Dinosaurier machen Furore – auch in Brüssel und Wien Frick ist eine der weltweit wichtigsten Fundstellen für Saurier. Bislang wurden über 70 Skelette ausgegraben. Entsprechend begehrt sind die Knochen aus dem Fricktal europaweit: In Zürich, Brüssel und Wien sind Plateosaurier aus Frick zu sehen. Thomas Wehrli Jetzt kommentieren 08.04.2022, 05.00 Uhr

Während der Sanierungsarbeiten am Kaistenberg kamen Saurierknochen zum Vorschein. Zvg

Sie sorgen regelmässig für Schlagzeilen: die Fricker Dinosaurier. Auch jetzt wieder. Bei der Sanierung der Kaistenbergstrasse kamen etliche Knochen zum Vorschein, unter anderem ein Fuss eines Plaeteosauriers.

Die neuen Funde befeuern das Dinofieber im Dorf weiter – und damit auch den Wunsch nach einem neuen, grösseren Museum. Denn das aktuelle Zuhause der Dinos im Untergeschoss des Primarschulhauses ist klein und stösst längst an seine Kapazitätsgrenzen.

Das Sauriermuseum in Frick wurde 1991 eröffnet. Zvg

Die gute Nachricht: Die planerischen Vorarbeiten für ein Museum sind angelaufen. Eine erste Idee, das Museum direkt bei den Fundstellen zu errichten, erwies sich allerdings als topografisch und geologisch schwierig und auch die behindertengerechte Erschliessung des Museums wäre teuer gewesen.

Nun ist angedacht, das neue Museum direkt hinter dem Bahnhof zu bauen. Die Museumsfrage wird im Rahmen der Weiterentwicklung des Bahnhofes geklärt. Bis die Funde allerdings in einem neuen Museum bestaunt werden können, dauert es noch Jahre.

Klar ist: Ein neues Museum brächte nicht nur Frick, sondern der ganzen Region einen touristischen Aufschwung. Bereits heute lockt das Sauriermuseum jährlich bis zu 10'000 Dinofans nach Frick – und die Fricker Saurier sorgen auch immer wieder international für Schlagzeilen. Die AZ blickt auf die schönsten Dino-Schlagzeilen der letzten Jahre zurück.

Museumsleiterin Andrea Oettl mit dem «fast echten» junger Plateosaurier. Andrea Worthmann

«Zum 30. Geburtstag gab’s einen jungen Plateosaurier»: Im letzten Herbst feierte das Sauriermuseum sein 30-Jahr-Jubiläum – und machte sich das schönste Geburtstagsgeschenk gleich selber: das erste «Lebendmodell» des Museums, ein junger Planteosauriers, der nun im Museum zu bestaunen ist.

«Vor 60 Jahren begann das Dino-Fieber»: Es war ein Zufallsfund, mit dem alles begann: Ernst Wälchli, Laborleiter der Tonwerke Keller AG, stiess 1961 in der Tongrube auf den ersten Saurierknochen. Seither sind weit über 70 Saurier ausgegraben worden. Heute gehört Frick zu den weltweit wichtigsten Saurierfundstellen überhaupt.

«Fricker Plateosaurier reisen in Einzelteilen nach Deutschland»: Es waren nicht die ersten Saurier, die im Sommer 2021 aus Frick auf Reisen gingen. Diesmal war die wertvolle Fracht – zwei Teilskelette – an den Dinopark Münchehagen in Deutschland adressiert. Der Dinopark ist nach eigenen Angaben «Deutschlands grösster wissenschaftlicher Erlebnis- und Themenpark» mit 200 lebensgrossen Sauriermodellen.

Christian Köberl, Direktor des Naturhistorischen Museums Wien, und der Leiter der Paläontologie, Mathias Harzhauser, mit Überresten eines 210 Millionen Jahre alten Plateosauriers aus Frick. Keystone

«Fricker Saurier macht Wien unsicher»: Nachdem Dino «Ben», benannt nach dem Fricker Grabungsleiter Ben Pabst, seit 2017 im Königlichen Belgischen Institut für Naturwissenschaften in Brüssel für Furore sorgt, machte sich 2019 ein weiterer Plateosaurier ins Ausland auf: Das Naturhistorische Museum in Wien bekam einen Saurier aus Frick als Dauerleihgabe.

Im Museum zu sehen ist der Saurier allerdings erst seit Oktober 2021. Denn: Die Knochen, die in Gipspaketen angeliefert wurden, mussten zuerst freigelegt werden. 15'000 Stunden Arbeit später bildet der Fricker Saurier, der aus 310 Einzelteilen besteht, das Highlight der Sonderausstellung «KinoSaurier». Wer sie noch sehen will, muss sich sputen: Die Sonderausstellung endet am 18. April.

Auch der Saurier im Kreisel trug eine Schutzmaske Zvg

«Der Fricker Dinosaurier trägt Schutzmaske»: Seit vielen Jahren begrüsst der Dinosaurier auf dem Kreisel im Oberdorf die Autofahrer, die nach Frick wollen oder das Dorf verlassen. Auch er richtete sich auf die Pandemie ein – und trug eine Schutzmaske.

«Fricker Dino ist neue Attraktion in Zürich»: Wie in Brüssel und Wien ist auch in Zürich ein Fricker Dino der Star: Seit September 2020 ist ein acht Meter langer Plateosaurier aus Frick im Zoologischen und Paläontologische Museum der Universität Zürich. Zusätzlich zum Skelett wird eine detailgetreue Rekonstruktion des Tiers in Originalgrösse gezeigt.

«Der Kleinste kommt gross raus»: «Fabian» heisst der kleinste bisher in Frick gefundene Plateosaurier. Und er ist mit seiner Länge von rund 2,3 Metern rekordverdächtig – kurz: Einen kleineren Plateosaurier als ihn gibt es nirgends auf der Welt. Seit Mai 2020 sind seine Knochen im Sauriermuseum zu sehen.

In Frick wurde 2017 ein neuer Raubsaurier gefunden und ausgegraben (im Bild Grabungsleiter Ben Pabst). Es ist europaweit erst der fünfte Raubsaurier aus der Trias-Zeit. Marc Fischer

«Rekordjahr im Fricker Sauriermuseum»: 2019 war ein Spitzenjahrgang für das Sauriermuseum. Zum weiten Mal nach 2010 konnte die 10'000er-Marke bei den Besucherinnen und Besuchern geknackt werden.

«Der Raub-Dino von Frick hat endlich einen Namen»: 2006 und 2009 fanden Ben Pabst und sein Team in der Tongrube einen Raubsaurier – eine Sensation, es war der erste in der Schweiz gefundene Raubsaurier überhaupt. Zehn Jahre später bekam er dann seinen offiziellen Namen: Notatesseraeraptor frickensis. Für alle, die es kürzer mögen: «Fricki».

