Frick: FDP lehnt Steuerfusserhöhung ab

Der Gemeinderat will den Steuerfuss um sechs Prozentpunkte erhöhen – die FDP stellt sich als erste Partei quer

Die FDP will derzeit nichts von einer Steuerfusserhöhung wissen. Zum einen, weil es den Willen des Stimmvolks missachtet. Und zum anderen, weil die Erhöhung der Eigenmietwerte und Steuerwerte der Liegenschaften viel Geld in die Kantons- und Gemeindekassen spülen werde. Dies will die Partei abwarten.