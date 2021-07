Frick: Mit der Überbauung Stöcklimatt entstehen 82 Wohnungen

Frick Der Bauboom geht weiter: Mit dem Projekt Stöcklimatt sollen 82 Wohnungen entstehen Bis 2024 will die Erla Immobilien AG für knapp 30 Millionen Franken fünf Mehrfamilienhäuser nahe dem Fricker Zentrum realisieren. Das Bauprojekt wird der Gemeinde dereinst ein Bevölkerungswachstum von etwa 180 Einwohnern bescheren. Aktuell liegt das Baugesuch auf. Dennis Kalt 02.07.2021, 05.00 Uhr

Entlang der Stöcklimattstrasse und Widengasse ragen die Bauprofile der Überbauung Stöcklimatt in die Höhe. Dennis Kalt/Aargauer Zeitung

Entlang der Widengasse beim Kreisel zur Stöcklimattstrasse ragen die Bauprofile in die Höhe. Knapp 30 Millionen Franken nimmt die Erne AG – Bauherr ist die Erla Immobilien AG – in die Hand für 82 Wohnungen in fünf Häusern, unterirdisch verbunden durch eine Autoeinstellhalle mit 103 Plätzen. Das Baugesuch liegt ab heute auf.