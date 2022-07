Das Alterszentrum în Frick kann ausgebaut werden

Frick Das Alterszentrum kann ausgebaut werden – die Einsprachen wurden nicht weitergezogen Erleichterung bei Andre Rotzetter: Die Einwendungen gegen den Ausbau des Alterszentrums Bruggbach in Frick werden nicht weitergezogen. «Damit können wir im August mit dem Ausbau starten», sagt der Geschäftsführer des Vereins Altersbetreuung im oberen Fricktal. Thomas Wehrli Jetzt kommentieren 08.07.2022, 05.00 Uhr

Das Alterszentrum Bruggbach in Frick kann erweitert werden. Dennis Kalt

Andre Rotzetter kann aufatmen: Die Einwendungen gegen den Ausbau des Alterszentrums Bruggbach in Frick werden nicht weitergezogen, die Baubewilligung der Gemeinde ist damit rechtskräftig. «Wir sind extrem erleichtert, dass wir nun loslegen können», sagt der Geschäftsführer des Vereins für Altersbetreuung im oberen Fricktal (VAOF).

Mit dem geplanten Anbau werden die heute noch vorhandenen Zwei-Bett-Zimmer im Haupthaus verschwinden. Alle Bewohnerinnen und Bewohner haben künftig ein eigenes Zimmer. «Zwei-Bett-Zimmer sind nicht mehr zeitgemäss», weiss Rotzetter. Zudem seien die Zimmer für zwei Personen zu klein. Rotzetter weiss:

Andre Rotzetter, Geschäftsführer des Vereins für Altersbetreuung im oberen Fricktal. Alex Spichale

«Die Bedürfnisse haben sich gegenüber den 1970er-Jahren, als das Zentrum gebaut wurde, verändert.»

Dank dem Anbau wird das Haupthaus künftig über 80 Betten in Einerzimmer verfügen – gleich viele, wie es heute sind. Weitere 13 Zwei-Bett-Zimmer stehen im Nebenhaus in der Demenz- und Temporärabteilung zur Verfügung. Hier wird es weiter Zwei-Bett-Zimmer geben. «Diejenigen im Neubau sind geräumiger», so Rotzetter.

Einwender konnten zwischen zwei Farben auswählen

Der Geschäftsführer ist froh, dass die Einwendungen nicht weitergezogen wurden. Dafür hat der Verein auch das Gespräch mit den Einwendern gesucht. «Wir sind ihnen da, wo wir konnten, entgegengekommen.» Etwa bei der Fassadenfarbe, die einigen missfiel. «Die Einsprecher konnten nun zwischen zwei Farben auswählen.»

Oder bei der Bepflanzung. «Kritisiert wurde der Schattenwurf, den die heutigen Bäume verursachen.» Daran könne man zwar nichts mehr ändern. «Aber wir haben vereinbart, dass wir eine künftige Bepflanzung mit den Einsprechern absprechen.»

Auf einen anderen Kritikpunkt konnte der VAOF allerdings nicht eingehen – nicht, weil er nicht wollte, sondern weil es sich schlicht um längst geschaffene Fakten handelt. Rotzetter dazu:

«Kritisiert wurde auch, dass vor gut 40 Jahren mitten in einem Wohnquartier ein Alterszentrum errichtet wurde.»

Von den 13 Parteien, welche die Sammeleinwendung unterzeichnet haben, zogen 11 ihre Einwendung nach der Einigungsverhandlung zurück; zwei hielten an der Einwendung fest, fochten dann aber die Baubewilligung des Gemeinderates nicht an.

«Jetzt können wir also endlich loslegen», freut sich Rotzetter. Die Baumaschinen werden Mitte August auffahren. Der Geschäftsführer rechnet mit einer Bauzeit von rund einem Jahr.

Lärmbelästigung so klein wie möglich halten

Natürlich werde es zu Lärmbelästigungen für die Bewohnerinnen und Bewohner kommen, so Rotzetter. «Wir werden aber versuchen, diese so klein wie möglich zu halten.» Rotzetter schmunzelt. «Einige Bewohnende freuen sich sogar auf die Umbauarbeiten, weil dann im Alterszentrum etwas läuft.»

Zudem sind die Arbeiten so koordiniert, dass die Beeinträchtigungen in den einzelnen Zimmern so kurz wie möglich sind. Die Fenster etwa – das ganze Haupthaus wird gleichzeitig energetisch saniert – werden in den Zimmern jeweils in einem Tag ausgewechselt.»

Insgesamt kostet die Sanierung und der Ausbau gut sieben Millionen Franken. «Die wichtigsten Arbeiten haben wir inzwischen vergeben», sagt Rotzetter. Berücksichtigt wurden, wo möglich, Firmen aus der Region. Mit allen konnte der VAOF Festpreise absprechen. «Das ist gerade im aktuellen volatilen Umfeld wichtig», sagt Rotzetter.

Tarife für 2023 werden derzeit festgelegt

Einen direkten Einfluss auf die Tarife wird der Ausbau zwar nicht haben. Teurer wird es für einige Bewohnende aber trotzdem. Rotzetter:

«Jene Bewohnerinnen und Bewohner, die heute in einem Zwei-Bett-Zimmer wohnen, müssen künftig den Einzelzimmer-Tarif zahlen.»

Ob die Tarife angesichts der Teuerung und der angenommenen Pflegeinitiative auf nächstes Jahr hin generell steigen werden, «prüfen wir im aktuellen Budgetierungsprozess».

