Einweihung des Campus beim FiBL in Frick

Frick Es ist endlich Leben im Bienenstock: Das Forschungsinstitut Fibl eröffnet seinen neuen 30-Millionen-Campus Das Forschungsinstitut für biologischen Landbau (Fibl) in Frick hat seinen neuen Campus samt Tagungs- und Bürogebäuden eröffnet. Finanziert wurde das 30 Millionen schwere Projekt unter anderem mit 11 Millionen Schweizer Franken vom Swisslos-Fonds des Kantons Aargau. Bei der Feier war viel Politprominenz anwesend – auch Nationalratspräsidentin Irène Kälin schaute sich den Campus an. Andrea Worthmann 24.06.2022, 17.30 Uhr

Der neue Campus von Fibl am Standort Frick. Andrea Worthmann

Da war richtig Leben im Alvarium, zu Deutsch: dem Bienenstock. Mit rund 70 geladenen Gästen wurden im Hauptgebäude des Forschungsinstituts für biologischen Landbau (Fibl) in Frick die Festivitäten zur Einweihung des neuen Campus abgehalten. Die Durango Dancers sorgten mit afrikanischen Djemben und traditionellem Tanz für einen energiegeladenen Auftakt.

Anschliessend begrüsste Knut Schmidtke, Direktor des Forschungsinstituts, die Anwesenden und bedankte sich bei Gönnerinnen und Gönnern, Mitarbeitenden, Partnern sowie dem Kanton und Bund, die massgeblich an Projekten, aber auch an der Realisierung des neuen Campus beteiligt waren.

Knut Schmidtke, FiBL-Direktor, bedankte sich bei allen, die am Projekt beteiligt waren. Andrea Worthmann

Seit Dezember ist der Campus bereits bezogen. Ein neues Gewächshaus und Labore gehören ebenfalls dazu. Finanziert wurde das 30 Millionen schwere Projekt unter anderem mit 11 Millionen Schweizer Franken vom Swisslos-Fonds des Kantons Aargau, einer nicht genannten grösseren Summe eines privaten Spenders und weiteren Krediten.

Architektur nimmt Bienenthema auf

Das vom Architektenbüro FSP unter der Leitung von Markus Schärer konzipierte «Alvarium» verbindet Schulungs- und Tagungsräume über eine grosse, gewundene Treppe mit dem neuen Restaurant. Der lichtdurchflutete Essensbereich bietet eine schöne Aussicht auf die umliegenden Wiesen und Felder. Das Thema des Gebäudenamens findet sich dort auch in Form der Deckenlampen wieder, die wabenförmig unter der Decke schweben.

Der Stiftungsratspräsident Martin Ott setzte sich in seiner Rede mit der Beziehung zwischen der Wissenschaft und dem Leben auseinander und kommt zu dem Schluss, dass dies nur in einer Kooperation funktioniert. So wie es das Forschungsinstitut auch vertritt. Durch die Forschungsarbeiten im Fibl würde die Landschaft wachsen und die Tiere würden glücklicher, so Ott. Er schloss mit dem Satz:

«Es war noch nie so einfach, etwas besser zu tun.»

Als Hauptrednerin reiste Nationalratspräsidentin Irène Kälin an – selbst eine Verfechterin von biologischem Landbau. Sofia Bartsch

Als Hauptrednerin kam Nationalratspräsidentin Irène Kälin angereist, die als Mitglied der Grünen ein besonderes Augenmerk auf Tierwohl, Bioprodukte und die Energiewende legt. Bio sei im wahrsten Sinne in aller Munde und das Fibl massgeblich daran beteiligt. «Das Resultat: Der Planet wird nicht ausgelaugt und kann uns gesund ernähren», so Kälin.

Auch die Öffentlichkeit ist bald eingeladen

Um die Arbeit des Fibl etwas besser kennen zu lernen, wurden auch verschiedene Projekte vorgestellt, an denen vor allem der Forschungsnachwuchs beteiligt war. Unter anderem ein Projekt, welches die Nutzungsdauer von Milchkühen erhöhen soll.

Der Apéro fand unter denen als Bienenwaben gestalteten Leuchten statt. Sofia Bartsch

Weitere Redner wie Christian Hofer als Direktor des Bundesamtes für Landwirtschaft und Bernhard Lehmann aus dem Stiftungsrat und Lenkungsausschuss der Welternährungssicherheit betonten die Wichtigkeit auf dem Gebiet der Bioforschung. Lehman sagte über das «Alvarium» als Begegnungsort:

«Hier kann man Systemwissen generieren, befruchten und weitergeben.»

Im Anschluss an die Veranstaltung gab es für die Gäste noch einen Apéro im Restaurant und auf Wunsch Führungen durch die Neubauten. Am kommenden Sonntag bietet sich diese Möglichkeit bereits ein weiteres Mal bei dem Tag der offenen Tür auf dem Fibl-Gelände in Frick.