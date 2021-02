Frick Brandstifter entschuldigt sich per Videobotschaft bei Aargauer Wirt: «Ich war das Gift, das kam» Im Mai 2018 legte ein junger Deutscher im Keller des Hotels Platanenhof in Frick Feuer. Er sass dafür ein Jahr im Gefängnis und musste die Schweiz verlassen. Nun entschuldigt er sich mit einer Videobotschaft bei Wirt Lars Laier – und sagt, was er heute über die Tat denkt. Thomas Wehrli 26.02.2021, 05.00 Uhr

Die Nachricht hat Seltenheitswert. Ein junger Deutscher mit polnischen Wurzeln, nennen wir ihn Dariusz, wendet sich an die «Aargauer Zeitung» mit der Bitte, ein Video an Lars Laier, den ehemaligen Wirt und Hotelier auf dem «Platanenhof» in Frick, weiterzuleiten. Der Inhalt des zweieinhalbminütigen Selfies: Der 22-Jährige entschuldigt sich bei Lars Laier für das, was er in der Nacht auf den 1. Mai 2018 angestellt hat. Und er bittet auch das ganze Fricktal um Vergebung:

Der Brandstifter entschuldigt sich mit diesem Video für seine Tat in der Nacht auf den 1. Mai 2018. zvg

Was war passiert? Am 30. April 2018, einem Montag, feiert Dariusz mit Kollegen in Kaisten ab, trinkt viel, zu viel, fährt dann mit Jacub, einem Kollegen ohne festen Wohnsitz, mit dem Bus nach Frick.

Hier bricht er ins Hotel Platanenhof ein, das in der Nähe des Bahnhofs steht. Wie er das angestellt hat, weiss er ausgenüchtert nicht mehr – er hatte zum Tatzeitpunkt gut zwei Promille im Blut.

Im Keller schüttet Dariusz, der damals schon zehn Jahren in der Schweiz gelebt hatte, Raumduft-Flüssigkeit über ein paar Stofftücher und zündet sie an. Der Brand kann zwar schnell gelöscht werden, der Sachschaden aber ist immens. Er beläuft sich auf mehrere 10'000 Franken. Noch in derselben Nacht erwischt die Polizei Dariusz.

Von der Waschküche im Hotel Platanenhof in Frick ging der Brand in der Nacht auf den 1. Mai 2018 aus.

Zwei Jahre teilbedingt und zehn Jahres Landesverweis

Ein gutes halbes Jahr später steht Dariusz vor dem Bezirksgericht in Laufenburg. Hier sagt er: «Ich hatte mich nicht unter Kontrolle. Das war nicht ich.»

Das Bezirksgericht verurteilt ihn wegen einfacher Brandstiftung sowie weiterer kleinerer Delikte zu einer Geldstrafe sowie einer zweijährigen Freiheitsstrafe. Ein Jahr davon muss er absitzen, danach wird er für zehn Jahre des Landes verwiesen.

Videobotschaft aus Polen

Dariusz ist inzwischen in Polen, wo ein Verwandter ein Geschäft hat. Doch das schlechte Gewissen lässt ihn nicht in Ruhe. Er entschliesst sich, sich bei Lars Laier – und allen Fricktalern – für die Taten mit einer Videobotschaft zu entschuldigen. Sichtlich nervös tigert er im Video durch eine Wohnung, lächelt immer wieder verlegen in die Kamera.

Er wolle sich «ganz ehrlich» bei Lars Laier für die Brandstiftung entschuldigen, sagt Dariusz im Video. «Sie haben dies nicht verdient.» Er habe Lars Laier positiv in Erinnerung, sagt Dariusz weiter, er sei sehr nett gewesen. Und dann wiederholt er:

«Es tut mir leid, dass ich Sie in Tränen auf Tele M1 gesehen habe. Das war nicht in Ordnung von meiner Seite aus.»

Zugleich wolle er sich bei allen Schweizern, bei allen Fricktalern entschuldigen. «Was ich dort angerichtet habe mit Sachbeschädigungen, Brandstiftung und diverser Diebstähle, war nicht in Ordnung.»

Sich zu entschuldigen, sei das Einzige, was er jetzt machen könne.

«Ich hoffe, ihr verzeiht mir.»

Dann preist Dariusz das Fricktal in den höchsten Tönen. Das Tal sei wunderschön und die Menschen super. «Ich war das Gift, das kam.»

Lars Laier bedankt sich für die Entschuldigung

Am Schluss des Videos kommt Dariusz auf seinen Gefängnisaufenthalt und den Landesverweis zu sprechen. Beides sei zu Recht erfolgt. «Ich habe das zwar am Anfang nicht so gesehen, auch im Gefängnis nicht.» Mittlerweile sehe er es aber ein: «Das war alles zu Recht.» Ganz zum Schluss sagt er noch in die Kamera: «Liebe Grüsse aus Polen.»

Die «Aargauer Zeitung» leitet das Video an Lars Laier weiter. Der ehemalige «Platanenhof»-Wirt sagt zum Video:



«Ich bedanke mich für die Entschuldigung. Für mich ist der Vorfall damit endgültig abgeschlossen.»

Das Restaurant-Hotel Platanenhof gibt es inzwischen nicht mehr. Lars Laier schloss den Betrieb Ende 2018. Heute steht eine Wohnüberbauung am Ort, wo früher eingekehrt wurde.