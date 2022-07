Frick: Blaie-Baugesuch durch Einwendung blockiert

Frick Blaie-Baugesuch blockiert: Gegen das Megaprojekt ist eine Einwendung eingegangen 128 Wohnungen sowie Räume für das Gewerbe will die JKB Immobilien AG auf dem 2,6 Hektaren grossen Areal ganz in der Nähe des Bahnhofes bauen. Jetzt muss aber erst mit der Einwenderin oder dem Einwender verhandelt werden. Verzögert das den Baustart, der für Anfang 2023 vorgesehen ist? Thomas Wehrli 09.07.2022, 05.00 Uhr

Die Überbauung Blaie in Frick sieht 128 Wohnungen vor. zvg

Es ist ein Grossprojekt, das die JKB Immobilien AG in der Blaie in Frick realisieren will: 128 Wohnungen sowie Räume für das Gewerbe will sie auf dem 2,6 Hektaren grossen Areal ganz in der Nähe des Bahnhofes bauen. Derzeit ist das Baugesuch allerdings blockiert: Innert der Auflagefrist ging laut Marcel Herzog, Leiter Bau und Umwelt, eine Einwendung ein.