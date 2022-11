Frick: Grosseinsatz am Alterszentrum Bruggbach nach Chemievorfall

Frick Beissende Gase im Alterszentrum: Chemische Reaktion in Wäscherei führt zu Grosseinsatz – Polizei hat Ermittlungen aufgenommen Rund 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr, Sanität sowie Polizei waren am Alterszentrum Bruggbach in Frick im Einsatz. Aus der Dosieranlage der Wäscherei traten reizende Substanzen aus und waberten umher. Bewohnerinnen und Bewohner mussten nach oben in Sicherheit gebracht werden – dabei blieb die Stimmung erstaunlich ruhig. Dennis Kalt Jetzt kommentieren 07.11.2022, 17.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Zentrumsleiterin Jacqueline Mathis, hier in der Wäscherei, wirkte beim Vorfall erklärend und beruhigend auf die Bewohnerinnen und Bewohner ein. Bild: Dennis Kalt / Aargauer Zeitung

Feuerwehr, Polizei, Sanität – am Freitagnachmittag rückten diverse Blaulichteinheiten zum Alterszentrum Bruggbach in Frick aus. Kurz vor 15 Uhr alarmierte dort der Technische Dienst den Notruf. In der Wäscherei des Alterszentrums kam es an der Dosieranlage, an der Kanister mit verschiedenen Substanzen für den Wäscheprozess angeschlossen sind, zu einer chemischen Reaktion.

In der Folge bilden sich Schaum, Wärme und ein beissender Geruch in der Wäscherei, der durch das Untergeschoss in die darüberliegende Etage waberte. Mitarbeitende, die sich in Nähe zu Dosieranlage befanden, klagten über gereizte Augen. Zentrumsleiterin Jacqueline Mathis sagt:

«Vier Mitarbeitende mussten am Freitag für Untersuchungen der Lunge und Schleimhäute ins Spital.»

Nach der Vorsorgeuntersuchung konnte Entwarnung gegeben werden. «Allen vier geht es gut», so Mathis.

Rücksprache mit den Chemiefachberatern

Etwa fünf Minuten nach der Absetzung des Alarms waren die ersten Einsatzkräfte der Stützpunktfeuerwehr Frick bereits vor Ort. Gemäss Kommandant Andreas Fahrni waren bei dem Chemievorfall zwischen 25 und 30 Einsatzkräfte vor Ort.

Wie Fahrni sagt, sei zunächst eine Einsatzkraft mit Atemschutzgerät und Schutzkleidung zur Dosieranlage vorgedrungen, um sich einen Überblick über den Gefahrenherd zu beschaffen und um die austretende Chemikalie zu identifizieren. Dabei handelte es sich um Peroxid, das gefährlich für Haut, Augen und Atemwege ist. Im Anschluss habe man den Zutritt zum Gefahrenbereich abgesperrt und das Gebäude gelüftet.

Um zu entscheiden, welche Massnahmen getroffen werden müssen – allenfalls eine Evakuierung des Gebäudes – habe sie mit den Chemiefachberatern konferiert. Eine Evakuierung sei aufgrund des Gefahrenpotenzials des Stoffes sowie seiner Konzentration nicht notwendig gewesen. Darüber ist Fahrni froh. Er sagt:

«Ein Altersheim zu evakuieren, wo zudem derzeit noch Bauarbeiten stattfinden, ist eine schwierige Aufgabe.»

Auch seien die Folgen für die betagten Bewohnerinnen und Bewohner, die mit einer Evakuierung einhergehen, nicht abzuschätzen.

Derzeit finden Bauarbeiten am Alterszentrum Bruggbach statt. Bild: Dennis Kalt / Aargauer Zeitung

Die Stimmung war unaufgeregt

Als es zu dem Austritt in der Wäscherei kam, fand gerade im Erdgeschoss ein Singen von 30 Bewohnerinnen und Bewohnern statt. Auch dort war der beissende Geruch stark zu vernehmen. «Wir haben den Bewohnerinnen und Bewohnern die Lage erklärt und sind mit ihnen in die oberen Stockwerke», sagt Mathis. Dabei sei die Stimmung unter den Personen relativ unaufgeregt gewesen. Mathis sagt weiter:

«Wir haben ihnen vermittelt, dass keine Gefahr besteht. Das Vertrauensverhältnis, das zwischen Mitarbeitenden und Bewohnenden besteht, hat geholfen, dass alles relativ ruhig ablief.»

Auch Mathis war erleichtert, dass das Gebäude nicht evakuiert werden musste. Denn gerade bei den Bewohnerinnen und Bewohnern mit Demenz sei nicht abzusehen, wie sie die Reize, wenn ein Feuerwehrmann in voller Montur vor ihnen stände, verarbeiten würden.

Mittlerweile ist die Wäscherei wieder betriebsbereit. Ein Techniker hat nach dem Vorfall die Dosieranlage untersucht, um abzuklären, was zur chemischen Reaktion geführt hat. «Uns ist wichtig zu wissen, wie das passieren konnte, damit so etwas in Zukunft vermieden werden kann», sagt Mathis.

Die Kantonspolizei hat nach dem Vorfall die Ermittlungen aufgenommen. Es werde geprüft, ob alle Arbeitsschritte ordnungsgemäss durchgeführt wurden oder ob eine falsche Handhabung oder ein technischer Defekt zum Austritt der Flüssigkeit führte, sagt Kapo-Sprecher Dominic Zimmerli. Dies sei das normale Vorgehen bei solchen Ereignissen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen