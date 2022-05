700 Junioren spielten am Auffahrtsturnier Frick Fussball.

Von fehlender Routine war am Donnerstag auf den Fussballfeldern in Frick trotz der zweijährigen Coronapause nicht die Rede. 67 Juniorenmannschaften kämpften am diesjährigen Auffahrtsturnier gegeneinander an. Die Motivation war auch nach verlorenen Spielen hoch.

Karin Pfister 27.05.2022, 05.00 Uhr