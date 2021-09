Schwester brachte erst ihren Bruder und dann sich selbst um

Frick Geschwisterdrama: Schwester (26) brachte zuerst Bruder (25) um, dann sich selbst – Motiv bleibt unklar Ein Mann (25) und dessen Schwester (26) sind am Dienstag tot in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses gefunden worden. Ermittlungen ergaben nun, dass die Frau ihren Bruder tötete und sich dann selbst das Leben nahm. Eine Tatwaffe ist sichergestellt, das Motiv noch immer unklar. Autor 16.09.2021, 15.32 Uhr

Die Polizei ermittelte bei einem Mehrfamilienhaus in Frick mit einem Grossaufgebot, nachdem sie dort in einer Wohnung zwei Tote vorfand. Dennis Kalt / Aargauer Zeitung

Die Kantonspolizei fand am Dienstagmorgen zwei tote Personen in einem Mehrfamilienhaus in Frick auf. Es handelt sich um einen 25-jährigen Mann und eine 26-jährige Frau. Die beiden – die Namen sind der Redaktion bekannt – sind Geschwister und lebten mit ihren Eltern zusammen in einer Wohnung.