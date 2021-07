Isolierstation in Frick: Kanton zieht positive Bilanz

215 Personen kamen bisher in die Isolierstation für Asylsuchende – jetzt befindet sie sich im Stand-by-Modus

Der Kanton nutzt den ehemaligen A3-Werkhof in Frick während der Pandemie als Isolierstation für Asylsuchende. Bisher wurden 215 Personen in der Station isoliert. Die Zwischenbilanz fällt positiv aus. Derzeit ist die Isolierstation im Stand-by-Modus – kann aber jederzeit wieder in Betrieb genommen werden.