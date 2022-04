Die Fricktaler Badis starten in die Saison 2022

Freizeit «Ich wünsche mir einen heissen Sommer»: Fricktaler Badis bereiten den Saisonstart vor Nach einer corona- und wetterbedingt durchzogenen Saison 2021 hoffen die Fricktaler Schwimmbäder auf einen tollen Sommer. Als erstes eröffnet das Schwimmbad Frick am Samstag, 1. Mai. Hier hat Betriebsleiter Markus Bättig bereits das Wasser in die Becken eingelassen. Sorgen bereitet ihm nun nur noch eine defekte Pumpe. Nadine Böni 14.04.2022, 05.00 Uhr

Markus Bättig, Betriebsleiter Vitamare Frick, freut sich auf die anstehende Saison im Freibad. Dennis Kalt

Es hat fast schon Tradition, dass die Fricker als erstes Schwimmbad der Region in die neue Saison starten. Daran ändert sich auch dieses Jahr nichts. Am Sonntag, 1. Mai, ist es in Frick soweit, am 9. Mai in Wölflinswil und am Samstag, 14. Mai, etwa in Möhlin, Laufenburg und Rheinfelden. Eine Woche später, am Samstag, 21. Mai, öffnet dann auch das Schwimmbad Magden – verbunden mit einem Einweihungsfest.

Hier laufen derzeit nämlich noch die Abschlussarbeiten nach der umfassenden Sanierung der Badi-Anlage. Mit der Fertigstellung der letzten Details wird es wohl eine Punktlandung, aber die Verantwortlichen sind zuversichtlich, dass alles klappt.

Das Wasser ist in den Becken

Genauso tönt es auch in Frick. Hier hat Markus Bättig, Betriebsleiter des Freizeitzentrums Vitamare, bereits vor einigen Tagen das Wasser in die Becken eingelassen. Nun hofft er auf viele Sonnenstunden. Denn das Wasser wird über eine 600 Quadratmeter grosse Wärmeabsorberanlage auf dem Dach des Freizeitzenters geheizt. Bättig:

«In den vergangenen Tagen ist die Temperatur bereits von 9 auf 13 Grad Celsius gestiegen. Bis zum Saisonstart sollten wir etwa 20 Grad Celsius erreichen – sofern das Wetter mitspielt.»

Daneben ist das Schwimmbad-Team derzeit mit verschiedenen weiteren Vorbereitungsarbeiten beschäftigt. Auf dem Areal wurden mehrere Bäume gefällt und die Wurzelstrünke entfernt. Nun gilt es, auf diesen Flächen Rasen anzusäen. Weiter werden in den kommenden Tagen die Aussenduschen in Betrieb genommen, der Rasen gemäht und die Kübel aufgestellt.

Auch im Badi-Beizli ist seit dieser Woche wieder Betrieb: Die Pächter sind etwa daran, die Stühle und Tische zu reinigen und für den Saisonstart vorzubereiten. «Es macht Freude, dass langsam wieder Leben einkehrt», sagt Bättig.

Eine kleine Pumpe bereitet noch Sorgen

Sorgen bereitet ihm derzeit nur eine kleine Pumpe. Sie sollte eigentlich Wasser aus den Becken ins Messgerät befördern, wo in regelmässigen Abständen etwa der Chlorgehalt überprüft wird. Nur: Die Pumpe hat nach dem Neustart vor wenigen Tagen den Betrieb eingestellt. Bättig sagt:

«Wir sind derzeit daran, einen Ersatz zu beschaffen, wobei sich das nicht ganz einfach gestaltet.»

Auch die Hersteller und Vertreiber von Badtechnik-Zubehör kennen in diesen Zeiten Lieferengpässe. Für den Fricker Betriebsleiter allerdings kein Grund zur Panik: «Notfalls werden wir als Übergangslösung von Hand Chlorgranulat beifügen.» Nach all den Jahren als Badmeister und Betriebsleiter brauche es mehr als eine defekte Pumpe, um ihn aus der Bahn zu werfen, fügt er mit einem Lachen an.

Viel grösser als die Sorgen um die Pumpe ist denn auch die Vorfreude auf die neue Saison – erst recht nach dem corona- und wetterbedingt schwierigen Sommer 2021. «Ich wünsche mir einen heissen Sommer, damit die Leute in die Badi kommen und hier die Zeit unbeschwert geniessen können.»