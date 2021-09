Regensommer trübt Fricktaler Badi-Bilanz

Probleme wegen Überfüllung hatten die Fricktaler Freibäder in der 2021er-Saison keine. Nach einem durchzogenen Start im Mai stach zwar der Juni als guter Monat heraus. Doch ihm folgte ein verregneter und kühler Hochsommer. Dennoch ziehen die Badmeister teilweise keine allzu schlechte Bilanz, bevor an diesem und am kommenden Wochenende die Saison zu Ende geht.

Hans Christof Wagner 09.09.2021, 05.00 Uhr