Fricktal: Steuerämter warten noch auf Tausende Steuererklärungen

Das Regionale Steueramt in Frick hat dieses Jahr bereits 600 Erstmahnungen versendet – doppelt so viele wie im Jahr zuvor. Unter anderem in Rheinfelden stellt man fest: Bei Beginn der gebührenpflichtigen Mahnungen 2019 wurden die Steuererklärungen zügiger eingereicht. Doch nun fallen die Steuerpflichtigen wieder in das alte Muster zurück.

Dennis Kalt Jetzt kommentieren 17.10.2022, 05.00 Uhr