Frick will mit dem Steuerfuss um sechs Prozentpunkte rauf

Finanzen Frick will mit dem Steuerfuss sechs Prozentpunkte rauf – es ist der dritte Anlauf für eine Erhöhung innert fünf Jahren Der Gemeinderat wird an der Versammlung vom 25. November eine Steuerfusserhöhung von 99 auf 105 Prozent beantragen. Mit der Steuerfusserhöhung soll eine ausgeglichene Erfolgsrechnung erzielt, die Schuldensituation stabilisiert und die notwendige Selbstfinanzierung verbessert werden. Thomas Wehrli 26.10.2022, 05.00 Uhr

Die Gemeinde Frick braucht mehr Geld und will deswegen den Steuerfuss erhöhen. Alessandro Crinari / Keystone

Und jährlich grüsst die Steuererhöhung: Der Gemeinderat von Frick beantragt der Gemeindeversammlung vom 25. November, den Steuerfuss um 6 auf 105 Prozent zu erhöhen. Dies schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung.

Es ist nicht der erste Versuch, den Steuerfuss zu erhöhen. Bereits 2021 beantragte der Gemeinderat, den Steuerfuss nach oben zu setzen – damals um fünf Prozentpunkte auf 104 Prozent. Der Souverän lehnte es mit 87 zu 79 Stimmen recht knapp ab, wobei es beim Abstimmungsprozedere einige Turbulenzen gab.

Letzte indirekte Steuererhöhung war 2017

Und auch 2017 versuchte der Gemeinderat, den Stimmberechtigten eine Steuerfusserhöhung schmackhaft zu machen. Damals beantragte er, den Steuerfuss von 99 auf 102 Prozent zu erhöhen. Effektiv wäre der Steuerfuss damit für die Bürger um sechs Prozentpunkte gestiegen, da der Kanton damals Aufgaben von den Gemeinden übernahm und seinen Steuerfuss im Gegenzug um drei Prozentpunkte erhöhte.

Die Gemeinden waren gehalten, drei Prozentpunkte runterzugehen – oder, bei gleichbleibendem Steuerfuss, dies als Steuererhöhung zu deklarieren. Die Fricker lehnten die zusätzliche Steuerfusserhöhung klar ab, genehmigten aber die indirekte Erhöhung um drei Prozentpunkte.

Ausgeglichenes Budget mit Steuerfusserhöhung

Der Gemeinderat begründet den erneuten Anlauf, den Steuerfuss anzuheben, mit der finanziellen Situation der Gemeinde. «Mit der Steuerfusserhöhung sollen eine ausgeglichene Erfolgsrechnung erzielt, die Schuldensituation stabilisiert und die notwendige Selbstfinanzierung im Hinblick auf die bevorstehenden Investitionen verbessert werden», schreibt der Gemeinderat und hält fest: «Ohne Steuerfusserhöhung würde im Budget des nächsten Jahres ein Aufwandüberschuss von gegen 590’000 Franken resultieren.»

Stimmt der Souverän diesmal der Erhöhung des Steuerfusses zu, resultiert bei einem Gesamtumsatz von 36,9 Millionen Franken ein ausgeglichenes Budget mit einem Ertragsüberschuss von 192’000 Franken.

Faktoren, die die Gemeinde nicht beeinflussen kann

Der Gemeinderat weist in der Mitteilung explizit auf die externen Faktoren hin, die er nicht beeinflussen könne. Wie schon in den Vorjahren seien auch beim Budget 2023 wiederum etliche Kostensteigerungen bei gebundenen Ausgaben zu verzeichnen – und nennt diese dann auch: bei den Restkosten der Pflegefinanzierung fällt ein Zusatzaufwand von 130’000 Franken an. Bei den Spitex-Beiträgen sind es 60’000, bei den Energiekosten 120’000 und bei den Restkosten von Sonderschulung, Heimen und Werkstätten 65’000 Franken.

Weiter würden sich, so der Gemeinderat, die Kosten beim Besoldungsanteil an die Löhne von Lehrpersonen um 172’000 erhöhen und die Beiträge an die Berufsschulen um 70’000 Franken höher ausfallen.

Einen positiven Ausblick macht der Gemeinderat bei den Steuerprognosen. «Das anhaltende Bevölkerungswachstum und die nach der Pandemie gut verlaufende Konjunktur tragen zu steigenden Steuererträgen bei», heisst es in der Mitteilung.

Gemeinde rechnet mit höheren Steuereinnahmen

Die düsteren Prognosen zur wirtschaftlichen Entwicklung seien nicht eingetroffen. So rechnet er auch beim Budget 2023 im Vergleich zum Vorjahr erneut mit höheren Steuererträgen. Aber eben: «Trotz dieser optimistischen Einschätzung mit steigenden Steuererträgen konnte das Budget mit dem bestehenden Steuerfuss nicht ausgeglichen werden.»

Im Budget 2023 können nach Angaben er Gemeinde eigene Mittel über rund drei Millionen Franken zur Finanzierung der Investitionen erwirtschaftet werden. Die geplanten Nettoinvestitionen belaufen sich auf rund 3,8 Millionen Franken. «Dies führt zu einem Finanzierungsfehlbetrag von 831’000 Franken mit entsprechender Neuverschuldung», bilanziert der Gemeinderat.

Verbesserung der Selbstfinanzierung ist möglich

Der Finanzplan zeige auf, dass mit dem höheren Steuerfuss und dem erwarteten Bevölkerungswachstum eine Verbesserung der Selbstfinanzierung möglich ist. «Dies ist angesichts der aktuellen Fremdverschuldung von rund 22 Millionen Franken wichtig, zumal die kantonale Vorgabe der Verschuldung pro Einwohner bereits überschritten wird.

«Dank den derzeit noch günstigen Zinskonditionen für die bestehenden Verpflichtungen wird die Erfolgsrechnung bisher dadurch noch nicht stark belastet», schreibt der Gemeinderat in der Mitteilung weiter. Der hohe Schuldenstand sei jedoch vor allem aufgrund der steigenden Zinsen ein zunehmendes Risiko