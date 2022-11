Fricktal: Feuerwehr haben genug Nachwuchs

Feuerwehr Wasser marsch: Im Fricktal läuft die Rekrutierung von neuen Feuerwehrleuten gut – allerdings haben kleine Gemeinden zum Teil Mühe Im Herbst finden jedes Jahr die Rekrutierungstage für die Feuerwehr statt. Auch im Fricktal suchen die Stützpunkte Nachwuchs. Für einige Standorte ist das eine einfache Aufgabe – kleinere Gemeinden haben Schwierigkeiten. Jael Rickenbacher Jetzt kommentieren 10.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

So sieht es bei einigen Rekrutierungen aus: Die Jungen können die Feuerwehr (fast) hautnah miterleben. Pascal Meier/LZB

Der Feuerwehrstützpunkt in Frick muss nicht gross Werbung für die Feuerwehr machen. Im Gegenteil: Bei ihr melden sich sogar eher zu viele Freiwillige, sagt Kommandant Andreas Fahrni:

«In der Regel bekommen wir zu viele Anmeldungen. Dann können wir nach Eignung rekrutieren.»

Und das ohne Plakate, sagt Fahrni weiter: «Wir rekrutieren eigentlich 364 Tage im Jahr. Dies machen wir mit Mund-zu-Mund-Propaganda.» Das heisst: Die Mitglieder der Feuerwehr Frick erzählen ihren Freunden und Familien von der Arbeit, die sie für die Bevölkerung leisten.

Damit das funktioniert, werden beim Standort Frick ein «angenehmes Arbeitsklima und ein anständiger Umgang miteinander» gepflegt. Auch operieren sie nach dem Leitsatz «Tu Gutes und sprich darüber». Natürlich verschickt die Feuerwehr Frick auch jedes Jahr Briefe an den Jahrgang, der im feuerwehrpflichtigen Alter ist.

Zu wenige Interessierte

Bei der Feuerwehr Sisslerfeld sieht es nicht so rosig aus wie in Frick. Sie ist zuständig für die Gemeindegebiete Eiken, Münchwilen und Sisseln. In dieser Region scheinen die Jungen nicht allzu motiviert, der Feuerwehr beizutreten. Kommandant Andreas Siegrist sagt:

«Wir laden jährlich etwa 50 Personen zur Rekrutierung ein. Davon melden sich zwischen acht und zehn wieder bei uns.»

Die Teilnahme am Rekrutierungsanlass ist beim Stützpunkt Sisslerfeld obligatorisch. Doch wie bei den anderen Standorten ist der Eintritt in die Feuerwehr freiwillig. Die im Gesetz verankerte Feuerwehrpflicht kann nämlich mit einer Ersatzzahlung umgangen werden. Von dieser Pflicht sind alle 20- bis 44-jährigen Bürgerinnen und Bürger betroffen.

An Infoanlässen wird animiert

Nichtsdestotrotz versucht die Feuerwehr Sisslerfeld am Infoanlass, den potenziellen Nachwuchs von sich zu überzeugen. Es wird demonstriert, was die Feuerwehr für Aufgaben hat, und es werden persönliche Gespräche geführt.

Der Standort in Möhlin geht ähnlich vor. An ihrem Infoanlass werden ausserdem Einsatzübungen gemacht, sodass die Rekruten das Feuerwehrgefühl von Anfang an miterleben können. Es werden auch Möglichkeiten zur Weiterbildung aufgezeigt, und welche Nutzen eine Feuerwehrmitgliedschaft im Privatleben hat. Kommandant Richard Urich erzählt:

«Im Anschluss gibt es noch einen geselligen Teil. Zum Beispiel isst man dann eine Wurst zusammen.»

Feuerwehrübungen können den Rekruten den Aufgabenbereich der Organisation näherbringen. Mara Aliotta/Limmattaler Zeitung

Ein stabiler Kern macht's aus

Obwohl die Feuerwehr Unteres Fischingertal für die kleinen Gemeinden Mumpf und Wallbach zuständig ist, hat sie keine Rekrutierungsprobleme. Kommandant Daniel Grüter sagt: «Wir können pro Jahr fünf bis zwölf neue Rekruten willkommen heissen. Das verdanken wir unserer guten Vernetzung, aber auch dem stabilen Kern von langjährigen Mitgliedern.»

Wieso ist es wichtig, dass sich auch weiterhin viele junge Personen freiwillig melden? Grüter antwortet darauf:

«Die Feuerwehr ist im Gegensatz zu anderen Blaulichtdiensten eine Amateurorganisation. Wir sind auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen, um deren Sicherheit zu gewährleisten.»

Wer sich für die Feuerwehr entscheidet, wird von Beginn an bei wichtigen Aufgaben eingesetzt. Die Rekruten dürfen bei der Brandbekämpfung, in der Sanität und beim Verkehrsdienst mitmachen. Oft muss zuerst ein Grundkurs absolviert werden.

Nach wenigen Jahren Erfahrung kann man sich weiterbilden lassen und in der Maschinisten- oder Atemschutzabteilung mitwirken. Das sind die Personen, deren Sicherheit bei Einsätzen besonders gefährdet ist. Sie tragen Atemschutzgeräte – so bekommt die Abteilung ihren Namen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen