Ferienplanung Sie lotsen durch das Coronawirrwarr: Die Pandemie beschert den Reisebüros neue Kundinnen und Kunden Ferien zu buchen ist mit Corona schwieriger und unübersichtlicher geworden. Vielen ist es aktuell zu riskant, selbst und auf eigene Faust online zu buchen. Sie setzen stattdessen lieber wieder auf das gute alte Reisebüro – auch die jungen Generationen. Der Trend ist ein Lichtblick für eine noch immer gebeutelte Branche. Hans Christof Wagner Jetzt kommentieren 07.02.2022, 05.00 Uhr

Daniela Meier-Michel (links) und Angelina Gajic arbeiten in der Fricker Filiale von Knecht Reisen. Dennis Kalt (4. Februar 2022)

Wie ist das jetzt mit der Einreise aktuell nach Griechenland? Wie sind die Quarantänezeiten in Spanien im Moment? Und wenn es Reisewarnungen gibt? Was ist, wenn die Grenzen wieder schliessen und ich nicht mehr nach Hause komme?

Reisen ist in der Coronapandemie wahrlich mühsamer geworden und so wollen immer weniger Reiselustige online und auf eigene Faust buchen, sondern setzen lieber auf die Expertise der Reisebüros. Matthias Reimann, Mediensprecher von Knecht Reisen, mit Filialen in Frick und Rheinfelden, sagt denn auch:

«Die Leute haben begriffen, dass die Büros in der Krise gute Adressen sind, die mehr Infos haben. Und der Infobedarf ist sehr hoch.»

Auch Dominik Schröger, Geschäftsführer der Schröger GmbH, mit TUI-Reisecentern in Bad Säckingen und Laufenburg präsent und bei Kundinnen und Kunden aus der Schweiz beliebt, erklärt: «Die Reisevorbereitungen sind extrem geworden. Für die Endkundin oder den Endkunden ist das kaum noch zu stemmen, selbst für Profis ist es mitunter eine Herausforderung.»

So nehme die Zahl der Neukundinnen und -kunden, die zum ersten Mal die Dienstleistung eines Reisebüros in Anspruch nehmen, bei beiden Anbietern zu. Reimann bestätigt zudem, dass sich darunter auch so manche junge Schweizerinnen und Schweizer befinden – klassischerweise onlineaffin und als «Digital Natives» eigentlich mit dem Internet gross geworden.

Wachstum beim Neukunden-Anteil

«Wir haben definitiv mehr Neukunden», zieht auch Schröger Bilanz. Es seien auch Menschen, die zuvor Stunden allein vor dem Computer mit der Reisevorbereitung verbracht hätten – oft vergebens. Wobei die Reisebüros nicht mehr nur auf die klassische Beratung vor Ort setzen. Dank Videoberatungen, Online-Chats und sozialer Medien müssten Kundinnen und Kunden gar nicht mehr präsent sein, so Schröger.

Auch in Bad Säckingen ist Schröger mit einem TUI-Reisecenter vor Ort. hcw (19. Januar 2021)

Das Argument, dass Reisebüros teuer seien, lassen er und Reimann nicht gelten. «Ja, unsere Dienstleistung kostet etwas, aber dafür ist auch die Gefahr minimiert, irgendwo zu stranden und festzustecken», sagt Reimann. Und Schröger ergänzt:

«Bei normalen Pauschalreisen gibt es zwischen der Buchung online und im Reisebüro preislich keinen Unterschied.»

Die individuelle Buchung einzelner Bausteine im Internet, von Airline und Hotel getrennt, könne womöglich schon billiger sein, räumt Schröger ein. Aber bei der Einzelbuchung drohe mitunter die Gefahr, dass ein Hotelier sein Geld verlangt – auch wenn die Reise eines gecancelten Flugs wegen gar nicht erst angetreten werden kann.

Last minute auch 2022 wieder im Trend

Natürlich ist das Plus an Sicherheit bei der Pauschalreise auch nicht gratis. Aber Schröger sagt, dass zum Beispiel die Möglichkeit zur kostenfreien und grundlosen Stornierung bis 14 Tage davor nur noch mit 50 bis 70 Euro Extrakosten ins Gewicht falle. Er meint: «Solche Optionen hatten wir uns vor Corona immer gewünscht, aber zu der Zeit waren sie undenkbar.»

Dabei zeichnet sich auch für das laufende Jahr der Trend ab, dass erst kurzfristig gebucht wird. Schröger sagt:

«Die Leute wollen schon weg, sind aber andererseits auch noch vorsichtig und neigen wie auch schon 2020 und 2021 zu last minute.»

Auch Knecht Reisen freut sich übers wieder normalisierende Geschäft. Von den Januar- und Februar-Umsätzen der Vor-Coronazeit sei man dennoch noch «sehr weit entfernt», wie Reimann ausführt.

