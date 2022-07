Ferienliebe: So verliebten sich Ana und Lukas Meier aus Zeihen

FERIENLIEBE WIRD LEBENSLIEBE (4/5) Sie hielt ihn zuerst für den Müllmann: So kurios lernten sich Ana und Lukas Meier kennen Ihrer ersten Begegnung im Sommer 1991 ging ein grosses Missverständnis voraus. Heute kann das Paar – er stammt aus dem Fricktal, sie aus Mexiko City – über den etwas holprigen Start ihrer Liebe lachen. Sie sind seit 30 Jahren ein Paar, haben zwei erwachsene Töchter und nichts bringt sie mehr auseinander. Am 15. Juli feiern sie ihren 28. Hochzeitstag. Hans Christof Wagner Jetzt kommentieren 15.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Viel Natur um sich herum – so leben Ana und Lukas Meier in Zeihen im Fricktal. Alex Spichale (7. Juli 2022)

Wenn es am Sonntagmorgen in aller Frühe an der Tür klingelt, geht jemand, der in Mexico City wohnt, davon aus, dass es der Müllmann ist. So war es auch bei Ana Hernández Trias an jenem Sonntagmorgen im Juli 1991. Sie stand hinter der Tür, linste vorsichtig durch die in der Tür eingelassene Klappe, um sich zu vergewissern, dass es auch wirklich der Müllmann ist, bereit, ihm den Kehricht zu übergeben.

Aber der vor der Tür stehende Mann kam ihr komisch vor: Er hatte blonde Haare, blaue Augen und sein Spanisch einen merkwürdigen Einschlag. Ana wusste sofort: Das ist nicht der Müllmann, das muss der Schweizer sein, der ihr zuvor so angepriesen worden war. Gemeinsame Bekannte aus Lenzburg hatten zu ihr gesagt: Den musst du kennen lernen, du passt super zu ihm, der ist perfekt für dich.

Schwiegermutter in spe schloss ihn gleich ins Herz

Und das war er also: Lukas Meier aus dem Aargau, dazumal 26 Jahre alt, Elektroingenieur bei der ABB in Baden, auf Geschäftsreise mit anschliessenden Ferien in Mexiko sowie zum Besuch der Familie angemeldet. Aber ob er für Ana tatsächlich der «Príncipe azul» war, der Traumprinz? Das musste sie erst noch herausfinden. Man war sich sympathisch, unternahm viel miteinander, ging zusammen ins Museum. Zumindest die Schwiegermutter in spe hatte ihn gleich ins Herz geschlossen.

Erst, als er wieder in der Schweiz war, merkten sie, wie sie einander doch vermissten. Täglich geschriebene Karten und Briefe gingen hin und her – sehnsüchtig erwartet nach meist mehr als einer Woche Beförderungszeit. Sie haben ihre gesamte Korrespondenz aufgehoben, abgeheftet in Klarsichtfolie und einem Ordner.

Das Haus von Ana und Lukas Meier wird von Freunden auch «Klein-Mexiko» genannt. Das gefällt Anas Mutter Carmen (vorne), die zu Besuch ist. Alex Spichale

Heute sitzen sie nebeneinander auf der Terrasse ihres Eigenheims im fricktalischen Zeihen. Verliebt wirken sie auch nach 28 Jahren Ehe noch –sie nennt ihn zärtlich Luki. Ana ist inzwischen Schweizerin und Zeiher Ortsbürgerin. Ihre gemeinsamen Kinder Joana und Mariana sind längst erwachsen und aus dem Haus. Dafür ist Anas Mutter Carmen zu Besuch. Auch mit 90 ist sie noch topfit und steigt in den Flieger, um die Familie in der Schweiz zu besuchen.

Lebensliebe: Lukas Meier aus Zeihen und Ana Hernández Trias aus Mexiko City frisch verliebt in den Ferien in Venezuela 1992. zvg

Die erste echte Ferienliebe genossen die beiden 1992, als sie drei Monate gemeinsam durch Venezuela reisten. «Da erst hat es zwischen uns so richtig gefunkt», erzählt Ana. Und dann ging alles schnell. Im Oktober 1992 fand sie sich schon in der Schweiz wieder – in Brugg, wo Meier wohnte.

Sie weiss noch, wie der Nebel über der Aare waberte und Brugg in dunkles Licht tauchte. Aber sie hatte immer davon geträumt, direkt am Fluss zu wohnen. Das Prophetenstädtchen gegen Mexiko City eingetauscht, mit viel Landschaft und Natur drumherum – für sie ein guter Tausch, «wie ein Märchen», wie sie sagt.

Sprachlich aber fiel ihr der Anfang schwer. In einem Deutschkurs am Goethe-Institut noch zu Hause in Mexiko City hatte ihr der Professor eröffnet: «Was du hier lernst, kannst du in der Schweiz sowieso nicht gebrauchen. Die sprechen dort kein richtiges Deutsch.»

Lukas Meier und Ana Hernández Trias heirateten am 15. Juli 1994 in Brugg. Als Trauzeugen sitzen ihnen die gemeinsamen Bekannten aus Lenzburg gegenüber. zvg

Drum prüfe, wer sich wenig bindet: Nach diesem Grundsatz verfuhr das Paar. Denn geheiratet wurde erst am 15. Juli 1994. Schliesslich lernte sie den Künftigen in der Schweiz ein zweites Mal kennen, ausserhalb der Ferien. Dort war er nicht mehr so der Latin Lover, der nächtelang tanzen wollte. Dort sprach er nicht mehr das weiche Spanisch, sondern so einen eher hart tönenden Dialekt namens Schweizerdeutsch, in dem die Leute «Posten» sagen, aber damit nicht meinen, dass sie zur Post gehen.

Fricktaler Schwiegermutter fragte nach der Konfession

Schliesslich sollte sie ja Deutsch lernen und sich integrieren. Bei der Integration behilflich war ihr die Fricktaler Schwiegermutter. Die interessierte vor allem eines – ob die Angetraute katholisch ist: Ist sie: Willkommen. Aber Ana macht es allen auch leicht. Sie sagt:

«Ich fühle mich überall zu Hause, ich fühle mich überall wohl.»

Zeihen statt Mexiko City: Krasser könnte der Unterschied kaum sein. Aber dass sie sich im Fricktal wohlfühlt, hängt auch damit zusammen, dass sich Ana beim Umbau des früheren Bauernhauses, das sie 1995 gekauft haben, ein grosses Stück Heimat ins Fricktal geholt hat. Freunde nennen es gerne auch mal «Little Mexiko» – Farben und Formen verraten es. Die 58-Jährige sagt:

«Bei uns ist alles eine Mischung – unser Haus, unsere Ehe und unsere Kinder.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen