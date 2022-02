Narren setzen Startschuss in Fricktaler Fasnachtshochburgen

Fasnacht «Uns ging das Herz auf»: Närrinnen und Narren setzten den Startschuss für die fünfte Jahreszeit Nach einem Jahr voller Einschränkungen startet mit dem 1. Faisse in den Fricktaler Fasnachtshochburgen das bunte Treiben umso emotionaler. In Laufenburg zog die Tschättermusik-Karawane durchs Städtchen. In Möhlin ist der Zunftmeister Steve Krebs überzeugt, dass wunderbare Tage bevorstehen. Dennis Kalt 11.02.2022, 16.30 Uhr

Die Narronen zogen mit ihrer Tschättermusik in der morgendlichen Dunkelheit durch die Laufenburger Altstadt. Bild: Screenshot Tele M1

Die Närrinnen und Narren haben sie zurück: ihre fünfte Jahreszeit – endlich. Nach der coronabedingten Zwangspause von 2021 liessen sie es sich denn auch nicht nehmen, das bunte Treiben am 1. Faisse in den Fricktaler Fasnachtshochburgen gebührend zu eröffnen.

So etwa in Laufenburg. Mit Trommeln, Blech und Sägeblatt zogen die Narronen in der morgendlichen Dunkelheit durchs Städtchen und erfüllten die Gassen mit rhythmischen Klängen; dabei in der 45-köpfigen Karawane natürlich auch Zunftmeister David Giess. Die Stimmung beschreibt er bildhaft:

«Als der erste Trommelschlag ertönte, ging uns das Herz auf.»

Man sei froh, dass man dieses Jahr den Jahrhunderte alten Brauch der Tschättermusik durchs Städtchen weiterführen konnte, so Giess. Dementsprechend heiter sei die Stimmung gewesen. «Wollen wir das erst noch einmal üben, damit ihr wisst, wie das mit der Tschättermusik geht», witzelte etwa ein Zunftbruder, bevor sich der Tschättermusik-Tross in Bewegung setzte.

Auch in Badisch Laufenburg wurde «getschättert». Bild: Markus Vonberg

Intensive Wochen stehen bevor

Beim anschliessenden Mehlsuppeessen, dem Hauptbott am Abend in der Stadthalle und dem Trunk in der Salmi-Grotte habe eine ausgelassene Stimmung geherrscht, so Giess. Aufgrund der Einschränkungen 2021 und der langen Zitterpartie der letzten Wochen würden die kommenden närrischen Veranstaltungen nun mit besonderer Intensität erlebt werden.

In Möhlin übernahmen am Abend des 1. Faissen die Närrinnen und Naren das Zepter durch die symbolische Schlüsselübergabe des Gemeindehauses durch Gemeindeammann Markus Fäs an «Galgevögel» und «Ryburger». Zunftmeister Steve Krebs führte in seiner Ansprache die intensiven Monate mit vielen Sitzungen, Besprechungen und Abklärungen an und sagte deshalb:

«Es tut doppelt gut, hier zu stehen, so viele verkleidete und lachende Gesichter zu sehen. Wir sind stolz darauf, hier stehen zu dürfen.»

Fasnachtseröffnung in Möhlin: Mit Steve Krebs, Gemeindeammann Markus Fäs und Daniel Ryser (v.l.). Bild: nbo (10. Februar 2021)

Er zeigte sich überzeugt, dass nun «wunderbare Tage» anstünden. Dies auch mit dem grossen Umzug am Fasnachtssonntag «als Herzstück» der Fasnacht mit 600 Teilnehmenden aus dem Dorf und einigen Stammgästen aus dem Kanton.

Auch andernorts im Fricktal läuteten die Närrinnen und Narren die Fasnacht ein. Etwa in Kaisten mit der Freilassung des Joggeligeists auf dem Joggeliplatz mit anschliessendem Platzkonzert.

Ein Video der Proben als Trost

Eingeläutet in Kaiseraugst wird für gewöhnlich die fünfte Jahreszeit mit den komödiantischen Aufführungen der «Chaiseraugschter Fotzelschitte». Weil die Vorstellungen coronabedingt abgesagt wurden, hat der Verein zum Trost ein rund zweiminütiges Video hochgeladen, in denen Ausschnitte von Proben und Vorbereitungen der abgesagten Aufführung zu sehen sind.

Das Video ist mit dem Abspann versehen, «aufgeschoben ist nicht aufgehoben». Denn so sagt Fotzelschnitten-Obmann Daniel Bürgi:

«Wir wollten mit dem Video allen zeigen, dass wir präsent sind; dass man sich bereits auf die Vorstellungen 2023 von uns freuen kann.»