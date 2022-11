Hochrheinzünfte eröffnen Fasnacht in Laufenburger Stadthalle

Fasnacht Hochrheinzünfte treffen in Laufenburg aufeinander – und läuten die fünfte Jahreszeit ein Schräg, schrill und laut eröffneten die Fasnachtszünfte des Hochrheins in der Stadthalle Laufenburg das bunte Treiben. Dabei hoffen sie vor allem auf eines: eine fünfte Jahreszeit mit viel Freude – und ohne Einschränkungen durch die Pandemie. Dennis Kalt 12.11.2022, 05.00 Uhr

Landschaftsvertreter Albert Ebner (links) und David Giess, Zunftmeister der Altfischerzunft Laufenburg, freuen sich auf die Fasnacht. Dennis Kalt / Aargauer Zeitung

Vielerorts im Fricktal starteten die Narren am Freitag, dem 11.11, mit diversen Anlässen und Events in die fünfte Jahreszeit. Hierzu gehörte auch das Treffen der Hochrheinzünfte der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) in der Laufenburger Stadthalle. Fünf Zünfte sind der Fasnachtslandschaft Hochrhein der VSAN angeschlossen.

Neben der Narro-Altfischerzunft 1386 aus Laufenburg sind dies dessen badisches Pendant sowie die Narrenzunft Bad Säckingen, die Narrenzunft 1503 Tiengen und die Narro-Zunft Waldshut.

David Giess, seit 2020 Zunftmeister der Laufenburger Narro-Altfischerzunft, hatte die Ehre, im Namen des Gastgebers die Begrüssungsworte an die zahlreich erschienen Narren zu richten. Er bezog sich dabei mitunter auf zwei Jahre Pandemie und sagte:

«Das, was gestern war, ist vorbei. Das, was vor uns liegt, zählt. Und das ist eine fröhliche und schöne Fasnachtszeit.»

Albert Ebner, Vertreter der Fasnachtslandschaft Hochrhein, doppelt nach: «Dass die Hochrheinzünfte sich hier treffen können, freut mich. Hoffen wir, dass Fasnacht auch dieses Jahr wirklich stattfinden kann.»

Farbe und Freude in dunklen Zeiten

Nachdem es bei der Totenehrung der Verstorbenen in der Stadthalle bedächtig und der Hochrheinverdienstorden an Narren der diversen Zünfte verliehen wurde, richtet der Laufenburger Stadtammann Herbert Weiss einige Worte an die versammelten Narren. Diese hätten die tolle Aufgabe, das Umfeld zu verschönern und Farbe und Freude in die Dunkelheit zu bringen, die derzeit herrsche.

Weiss wünschte den Narren für die Fasnacht Zusammenkünfte mit viel Spass und Freude.