fASNACHT Fricktaler Tambouren möchten auch dieses Jahr das Basler «Bryysdrummle» aufmischen Das Preistrommeln findet 2021 unter ganz speziellen Voraussetzungen und Umständen statt. Etwas aber bleibt gleich: Die Trommler der Fricktaler Tambourengruppe Chriesibuebe nehmen mit grossen Ambitionen teil. Nadine Böni 02.02.2021, 05.00 Uhr

Ivan Kym sitzt beim «Basler Bryysdrummle» vom nächsten Wochenende in der Jury.

Bild: Nicole Nars-Zimmer/2019

In Basel ist es nicht anders als im Fricktal: Die allermeisten traditionellen Veranstaltungen der Fasnacht und Vorfasnacht sind wegen der Coronapandemie abgesagt. Dieses Wochenende allerdings gibt es doch einen fasnächtlichen Anlass: Am 5. und 6. Februar findet im Musik- und Kulturlokal Atlantis nämlich das «Basler Bryysdrummle» statt – samt Schutzkonzept und ohne Livepublikum. Es ist eine Alternative zum offiziellen Preistrommeln, das abgesagt wurde.

Unter den über 100 angemeldeten Trommlern sind auch ein halbes Dutzend Chriesibuebe. Die Fricktaler Tambourengruppe mischt seit Jahren ganz oben in der Basler Trommlerszene mit. So stellt sie mit Stefan Freiermuth aus Zeiningen und Ivan Kym aus Möhlin gleich zwei Trommler, die je bereits fünf Mal als Basler «Drummelkeenig» gekrönt wurden. Während Freiermuth am Wochenende erneut um den Sieg trommeln möchte, sitzt Kym inzwischen seit 12 Jahren in der Jury.

Gerade die jungen Tambouren leiden derzeit

Die Vorfreude ist beiden anzuhören, als sie auf das kommende Wochenende angesprochen werden. «Mein letztes Wettspiel ist fast ein Jahr her. Seither gab es lediglich einzelne Proben im Verein – da ist die Freude natürlich riesig», sagt Freiermuth. «Es ist toll, dass so ein Anlass stattfinden kann», sagt auch Kym.

Kostprobe gefällig? Die Fricktaler Chriesibuebe am Gässle an der Basler Fasnacht 2018:

Gerade für die jüngeren Teilnehmer sei das wichtig. Entsprechend freut er sich, dass neben den Einzelkonkurrenzen für Jugendliche und für Erwachsene auch eine «Binggis»-Konkurrenz durchgeführt wird. Kym macht eine einfache Gleichung: «Wo ein Anlass stattfindet, wird vorher geübt. Und wo geübt wird, gibt es Fortschritte.» Es gehe beim Trommeln «unglaublich lange, bis die Grundlagen erlernt sind», erklärt er.

Wer etwa mit den Tambouren der Fasnachtzunft Ryburg den Möhliner Umzug laufen will, hat mindestens zwei Jahre Ausbildung hinter sich. «Ohne ein solches Ziel vor Augen besteht deshalb die Gefahr, dass die jungen Tambouren ihr Hobby aufgeben», befürchtet Kym. Und weiter:

«Das Preistrommeln schafft ein emotionales Ereignis, auf das sich die Tambouren vorbereiten und freuen können.»

Erst recht, weil Freunde und Verwandte alle Auftritte der Tambouren live verfolgen können, obwohl Besucherinnen und Besucher nicht zugelassen sind: Der Fernsehsender Telebasel als Medienpartner des Anlasses überträgt die Auftritte in einem Livestream.

Dass kein Livepublikum vor Ort sein wird, sei «zwar schade, aber angesichts der Umstände natürlich verständlich und die einzige Möglichkeit», so Freiermuth. Das trübe die Vorfreude keineswegs. Und auch bezüglich Aufregung und Anspannung habe das kaum einen Einfluss: «Wir bereiten uns über Wochen auf so einen Auftritt vor. Dann gilt es, auf den Punkt die Leistung abrufen zu können. Es gibt nur diese eine Chance. Das sorgt bei mir für Kribbeln – ob dann Zuschauer dabei sind oder nur die Jury, ist sekundär.»

Holt Stefan Freiermuth den sechsten Sieg?

Die Fricktaler Tambouren reisen derweil wie jedes Jahr mit grossen Ambitionen zum «Bryysdrummle». Gleich mehrere Chriesibuebe hätten das Potenzial für den Einzug ins Finale, sagt Kym. Sicher Mitfavorit ist Stefan Freiermuth. Er durfte sich zuletzt 2019 als «Drummelkeenig» feiern lassen:

2019 wurde Stefan Freiermuth zum fünften Mal «Drummelkeenig».

Bild: Roland Schmid / BLZ

Sein früherer Lehrmeister Kym traut ihm durchaus auch in diesem Jahr den Sieg zu. «Wenn er seine Leistung abrufen kann, braucht es wirklich enorm viel, um ihn zu schlagen.» Dass Freiermuth sich zum sechsten Mal zum – wenn auch inoffiziellen – «Drummelkeenig» machen und ihn damit gar überflügeln könnte, stört ihn nicht. Im Gegenteil: «Ich würde es ihm sogar sehr gönnen.»

Freiermuth hingegen stapelt eher etwas tief. «Wenn ich an einem Wettkampf teilnehme, möchte ich natürlich ganz vorne mit dabei sein. Die Hauptsache ist für mich diesmal aber, dass ich überhaupt wieder einmal wettspielmässig trommeln kann.»