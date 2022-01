Fasnacht: Die Fricktaler Narren müssen sich in Geduld üben

Fasnacht Die Pandemie stellt die Fasnächtler auf eine harte Geduldsprobe: «Niemand steckt wegen Corona den Kopf in den Sand» Schnitzelbänkler, Guggemusiken, Wagengruppen – sie alle leiden derzeit Qualen. Klar ist schon jetzt: Die Fasnacht wird 2022 wieder keine «normale» sein, wenn sie denn überhaupt stattfinden kann. So ist zwar der Elan in den entscheidenden Wochen vor der fünften Jahreszeit ausgebremst – von Resignation aber ist in den Fricktaler Narrenhochburgen nichts zu spüren. Hans Christof Wagner Jetzt kommentieren 14.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Da war die Welt der Fasnächtler noch in Ordnung: Impressionen vom Narrentreffen in Möhlin im Februar 2020. Charlotte Fröse

Schon jetzt ist klar: Die klassische Strassenfasnacht mit Kinderanlässen, Umzügen und Guggenkonzerten wird es in Rheinfelden 2022 nicht geben. Was sonst noch laufen kann und darf, wird der Vorstand der Fasnachtsgesellschaft Rheinfelden in den kommenden Tagen bekanntgeben.

Anderswo, wie in Möhlin und Kaiseraugst, geht die Zitterpartie für die Närrinnen und Narren weiter. «In Laufenburg wird die Entscheidung am 27. Januar fallen», sagt Anita Schraner, Vorstandsmitglied der Laufenburger Salmfänger. Sie fügt an:

«Die Städtlefasnacht darf nicht sterben. Sie hat Laufenburg überregional bekannt und populär gemacht, sie muss in den Köpfen der Menschen bleiben.»

Als Laufenburger Schnitzelbänklerin blickt Schraner vor allem auf den 3. Faissen, an dem sie mit den Salm-Tratschä unterwegs sein will in den Altstadtlokalen der «mehreren» Stadt. Die Verse seien gedichtet, die Helgen passend dazu gemalt. Aber, ob es tatsächlich dazu kommt, steht vor dem 27. Januar in den Sternen.

Genug Themen für den Schnitzelbank-Abend

An Themen aus dem für Laufenburg so turbulenten und ereignisreichen Jahr würde es wohl nicht mangeln. Eher an Altstadtbeizen, in denen sich auftreten liesse. Aber abgesehen davon sind es die aktuellen Coronaauflagen, welche die Freude an einem Schnitzelbank-Abend trüben könnten.

Anita Schraner ist Schnitzelbank-Zeichnerin. Yvonne Zollinger

Für Schraner jedoch steht fest: «Niemand steckt wegen Corona den Kopf in den Sand.» Sie sagt: «Auch wenn alles unter Vorbehalt steht, wird sicher nicht alles abgesagt. Notfalls findet die Fasnacht wie 2021 eben nur virtuell statt.»

Möhliner Guggenmusik probt derzeit im Freien

«2021 war es einfacher, da war alles einfach abgesagt», sagt Anna Gisiger, Guggechefin der Meler Galgevögel. Aber sie wäre keine angefressene Fasnächtlerin, würde sie sich nicht wünschen, dass 2022 wieder etwas geht. Den Möhliner Guggern ginge es ähnlich – so probten sie zurzeit sogar draussen und hätten sich für eventuelle Auftritte an der Fasnacht sogar boostern lassen.

Viele Guggenmusiken studieren jeweils vor der Fasnacht neue Lieder ein und nähen Kostüme. Hans Christof Wagner

Aber sollte es zu Konzerten kommen, werden sie die alten Kostüme von 2020 auftragen und sich nicht wie sonst jedes Jahr üblich ein neues schneidern lassen. Gisiger weiss:

«Niemand will aktuell 500 Franken ausgeben und das neue Kostüm dann mangels Gelegenheit im Schrank hängen lassen.»

Die Zurückhaltung spürt sie auch daran, dass in dieser Saison bei ihr keine Aufträge zum Nähen von Kostümen eingegangen sind. In normalen Jahren hat sie meist um die 50 Kostüme genäht und zwischen 30 und 40 Prototypen entworfen und gefertigt.

Indes hoffen die Gülleschränzer Zeinigä auf fasnächtliche Aktivitäten. Sie haben sich laut Guggechefin Andrea Manhartsberger ein neues Kostüm gegönnt und würden es auch gerne zeigen.

Die Gruppe SHG Amnesia in Balaari 04 ist in Möhlin für ihre Showeinlagen bekannt – hier ein Auftritt in der Anfangszeit 2007. Patricia Hauri

Die nur vagen Aussichten auf Umzüge haben auch die Gruppe SHG Amnesia in Balaari 04 in ihrem sonstigen Elan gebremst. Die Fasnächtler aus Möhlin hätten für 2022 auf den Bau eines Sujetwagens verzichtet, sagt Sprecher Philipp Mahrer.

Sollte es im Dorf wider Erwarten doch zu einem Umzug kommen, würden sie ihren 2020er-Wagen aus der Scheune holen. Mahrer ist aber auch trotz Corona guter Dinge. Er sagt:

«Falls es keinen Umzug gibt, mischen wir uns halt unter die Leute, pflegen die Geselligkeit und ziehen eine unserer Tanzshows ab, für die wir bekannt sind.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen