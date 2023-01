Laufenburg: «WunderKram» sind als Schnitzelbank unterwegs

Fasnacht Das Geheimnis der Schnitzelbänkler: «Wir möchten Leute zusammenbringen, die sich während des Jahres nicht so gut verstanden» Seit mehr als zehn Jahren trägt Soja Wunderlin zusammen mit ihrem Mann Gabriel Kramer an der Laufenburger Fasnacht Schnitzelbänke vor. Lokale Themen werden hierbei auf lustige Art «hochgenommen». Wunderlin erklärt, wo die Ideen herkommen, wie die Reime entstehen – und wo selbst die «Schnitzelbänkler» aufpassen müssen. Andrea Worthmann 28.01.2023, 05.00 Uhr

Seit mehr als zehn Jahren trägt Soja Wunderlin zusammen mit ihrem Mann Gabriel Kramer in Laufenburg Schnitzelbänke vor. zvg / Aargauer Zeitung

Mit Narrenmasken sind sie nicht zu erkennen. Das Musik-Duo «WunderKram» ist an der Fasnacht in einer ganz anderen Mission unterwegs: Sie sind Schnitzelbänkler. Zusammen mit den anderen Laufenburger Gruppen «De Böögg» und «Salm-Tratschä» werden sie auch an der kommenden Fasnacht durch die Laufenburger Altstadt ziehen und das vergangene städtische Geschehen in gereimter und humorvoller Form besingen. Dieses Jahr sind die Schnitzelbänke am 16. Februar dran.

Immer weniger Schnitzelbank Gruppen

Sonja Wunderlin bedauert, dass dieses Jahr nun nach der Formation «Salzstreuer» auch die «Spatzen» nicht mehr mitmachen und sie so nur noch mit drei Gruppen unterwegs sein werden. Um genug Themen für die kurzen Verse zu bekommen, sammeln Wunderlin und Kramer das ganze Jahr über Zeitungsartikel oder machen sich Notizen zu Vorkommnissen. Natürlich sei die Gemeindeversammlung immer ein Thema, sagt Wunderlin und fügt an:

«Es geht um Politisches und Lokales – und darum, Sachen zu platzieren auf eine gute Art und Weise.»

Dabei spielt die Form der Verse auch eine Rolle. Die ist bei den beiden immer gleich: Am Anfang stehen drei Wörter. Jedes kommt in einer der nächsten drei Zeilen noch mal vor und die letzte Zeile – also die Pointe – dreht alles um oder rückt den Text in ein anderes Licht. Die Verse sind kleine Blöcke, in denen Dinge zusammengebracht werden, die nicht zusammengehören und doch Gemeinsamkeiten haben. Wunderlin sagt: «Das sieht mega einfach aus, ist es aber ganz und gar nicht. Je kürzer ein Vers sein soll, desto länger geht es in der Regel, bis er fertig ist.»

Alle drei Bänkler-Gruppierungen sind in unterschiedlichen Umfeldern unterwegs, sodass auch auch oft die Themen breiter gestreut sind. «WunderKram» sehen sich eher etwas ausserhalb der Stadt, während «De Böögg» aus der Stadt ist. Die «Salm-Tratschä» hätten überall ihre Verbindungen, sagt Wunderlin und lacht.

Ein «Mundverbot» wurde ausgesprochen

Und doch gibt es immer wieder thematische Überschneidungen. Das sei aber nicht schlimm, denn dann ist die Brisanz des Themas deutlich erkennbar. Und trotzdem kommen auch deftige Themen auf den Tisch, die nicht jedem gefallen. Die Laufenburgerin erinnert sich daran, dass einer Gruppe mal von einem Stadtrat der «Mund verboten wurde». Sie erklärt:

«Man darf Andeutungen machen, Vermutungen äussern und Fragen stellen, aber gewisse Grenzen dürfen nicht überschritten werden.»

Sonja Wunderlin. Andrea Worthmann / Aargauer Zeitung

Da bewege man sich manchmal auf dünnem Eis und nicht jeder verstehe gleich viel Spass. Der Vorfall wurde dann auch prompt im nächsten Jahr wieder beim «Bänkle» aufgenommen. Das Ziel sei vor allem, dass man über seine eigenen, kleinen Verfehlungen und die Probleme der Stadt lachen darf. «Wir möchten die Leute zusammenbringen, die sich während des Jahres eben nicht so gut verstanden haben.»

Jeder schreibt für sich allein

Das Programm beläuft sich pro Gruppe auf rund zwanzig Minuten. Sonja und Gabriel Kramer gehen zur Ausarbeitung ihre Schnitzelbänke in die Berge in ein Skilager. Dort wird dann am Vormittag geschrieben und am Nachmittag Ski gefahren. Themen seien genug vorhanden, sagt Wunderlin.

«Diese werden dann aufgeteilt und jeder schreibt für sich», erklärt Wunderlin. Danach stellen die beiden sich die Verse gegenseitig vor und kritisieren und diskutieren den Inhalt. Nach einer zweiten Runde kreativer Reimarbeit werden die Ergebnisse Freunden vorgesungen und zu guter Letzt auch noch den anderen «Bänkler»-Gruppen. Zu dem Zeitpunkt sind die Verse aber bereits fertig.