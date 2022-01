Neue Hoffnungen für die Fricktaler Fasnacht

Fricktal Wird die Fasnacht 2022 fast normal? Mit den Lockerungen des Kantons steigen die Hoffnungen der Närrinnen und Narren Die Rheinfelder Fasnacht entfällt wohl auch in diesem Jahr komplett. In den anderen Fricktaler Hochburgen haben die Närrinnen und Narren noch Hoffnung – die bestärkt wird durch die jüngsten Lockerungen im Aargau. Gibt es also tatsächlich eine Fasnacht mit Guggenkonzerten, Kostümbällen und Umzügen? Das ist der aktuelle Planungsstand. Hans Christof Wagner Jetzt kommentieren 29.01.2022, 05.00 Uhr

Besteht Hoffnung? Ein Entscheid, ob der Umzug in Möhlin stattfinden kann, ist noch nicht gefallen. Nadine Böni (12. Februar 2014)

Die Zitterparty für die Fricktaler Närrinnen und Narren geht weiter. Knapp einen Monat vor dem dritten Faisse – also dem Tag, der den Höhepunkt der regionalen Fasnacht einläutet – ist es noch immer vielerorts offen, was an närrischen Anlässen stattfindet und was nicht.

Klarheit herrscht einzig in Rheinfelden – und dort müssen die Fasnächtler und Fasnächtlerinnen tapfer sein, denn: Es findet auch 2022 keine Fasnacht statt. Roger Wendelspiess, Präsident der Fasnachtsgesellschaft Rheinfelden (FGR), bestätigt:

«Es ist komplett alles abgesagt – ausser es passiert noch ein Wunder.»

Nachdem schon länger festgestanden hatte, dass Umzug, Beizenfasnacht, Guggenkonzerte und Kinderfasnacht nicht stattfinden, kam auch das Aus für den Schnitzelbank-Abend. Nur noch das «Mümpfeli» soll laufen – allerdings erst am 8. und 9. April.

Ansonsten richtet die FGR den Blick schon auf 2023. Auch auf ihrer Website, wo ein Countdown die Tage herunterzählt, bis die nächste Fasnacht eingeläutet werden kann.

Laufenburger Umzug wäre auf die Schweizer Seite begrenzt

Nur nicht zu früh abblasen, heisst es dagegen in Laufenburg, Kaiseraugst, Möhlin und Kaisten. «Am Montag kommender Woche geben wir bekannt, was läuft und was nicht», sagt Martin Schmid, OK-Präsident der Laufenburger Städtle-Fasnacht.

Sicher ist: Wenn es einen Umzug geben sollte am Fasnachtssonntag, dem 27. Februar, wäre dieser auf die Schweizer Seite begrenzt. Denn für das deutsche Laufenburg gilt ein Umzugsverbot. Schmid sagt:

«Dass unser Umzug nicht grenzüberschreitend ist, wäre ein echtes Novum.»

Ob in Laufenburg ein Umzug stattfinden wird, ist derzeit noch offen. Sicher ist: Grenzüberschreitend ist er nicht möglich. Peter Schütz (7. März 2016)

So müsste das OK auch eine neue Umzugsroute ausarbeiten. Weil die deutschen Cliquen und Guggen fehlen, dürfte das närrische Defilee zudem deutlich kleiner ausfallen.

Schon jetzt steht fest, dass es in Kaiseraugst keinen Umzug geben wird. «Wir hoffen aber, für den Fasnachtssamstag ein Alternativprogramm anbieten zu können», sagt Mathias Hassler, Obmann des Kaiseraugster Fasnachtscomités. Möglich wäre etwa ein Guggenkonzert beim Dorfschulhaus. Laut Hassler fällt der Entscheid kommenden Dienstag.

Die Hoffnung auf den Umzug lebt

Am Montag wird der Gemeinderat Möhlin entscheiden, ob es im Dorf einen Umzug geben wird, informiert Daniel Ryser, Präsident der Meler Galgevögel. Auch in Kaisten dürfte der närrische Fahrplan kommende Woche konkreter sein. Narrenvater Marco Zaugg sagt:

«Wir geben die Hoffnung auf Fasnacht 2022 noch nicht auf.»

Tatsächlich wird die Hoffnung der Närrinnen und Narren jetzt neu genährt. Denn diese Woche hat der Aargauer Regierungsrat die Auflagen gelockert – auch für Fasnachtsanlässe im Freien. Damit werden auch wieder Umzüge realistisch, für die es den neuen Bestimmungen nach für die Zuschauenden unabhängig von deren Zahl keine Zertifikatspflicht mehr gibt. Nur für die Teilnehmenden am Umzug gilt die 3G-Regel.

Keine Maskenpflicht bei den Umzügen

Für weitere Fasnachtsanlässe im Freien wie etwa Guggenkonzerte gilt 3G nur bei mehr als 1000 Besucherinnen und Besuchern. Liegt die Besucherzahl zwischen 300 und 1000, muss die Veranstaltung lediglich gemeldet, nicht aber bewilligt werden.

Masken müssten, weil im Freien, so oder so keine getragen werden. Hinzu kommt, dass an Veranstaltungen im Freien jetzt auch wieder im Stehen gegessen und getrunken werden darf – alles dürfte die Organisation fasnächtlicher Anlässe massiv vereinfachen.

Für Rheinfelden kommt das alles wohl zu spät. Alle anderen Fricktaler Fasnachtshochburgen aber sind jetzt wieder euphorischer gestimmt. In ihren Planungen für die fünfte Jahreszeit werden die Lockerungen sicher miteinfliessen.

