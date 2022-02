Tele M1

Exklusive Aufnahmen Ist das der gesuchte Fricktaler Autoknacker? Über 80 Autos wurden in der vergangenen Woche im Fricktal aufgebrochen. Nun zeigen Überwachungsbilder aus einer Tiefgarage den mutmasslichen Täter. 27.02.2022, 22.18 Uhr

Eine Autoknacker-Serie sorgte im Fricktal für Aufregung. Mitten in der Nacht verschaffte sich ein Dieb Zugang zu einer Tiefgarage und brach in mehrere Autos ein. Obwohl eine Anwohnerin noch wach war und komische Geräusche hörte, informierte sie die Polizei nicht. «Ich sagte meiner Tochter noch, dass ich die Polizei nicht anrufen kann und dann schlussendlich gar nichts ist», so das Einbruchsopfer gegenüber Tele M1.