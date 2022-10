Die Jehle AG in Etzgen feiert ihr 75-Jahre-Jubiläum

Etzgen Ihre Teile werden für Zahnbürsten und Automotoren benötigt: Die Jehle AG feiert ihr 75-Jahr-Jubiläum Es begann im Keller des Grossvaters: Dort stellte Josef Jehle einst Türschlösser her. Heute ist das Unternehmen Jehle mit mehr als 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einer der grössten Arbeitgeber der Region. Jetzt feiert die Etzger Jehle AG ihr 75-Jahr-Jubiläum. AZ 06.10.2022, 05.00 Uhr

Zweite und dritte Generation: Verwaltungsratspräsident Ulrich Jehle (rechts) und dessen Sohn Raphael Jehle, Geschäftsführer. Fotosolar

Die Geschichte der Jehle AG beginnt in einem Keller in Etzgen: Dort gründet Josef Jehle 1947 ein Unternehmen zur Herstellung von Türschlössern. Heute, exakt 75 Jahre später, heisst der Geschäftsführer Raphael Jehle. Er ist Inhaber und Geschäftsführer der Jehle AG in der dritten Generation.

Und was Grossvater Josef vor 75 Jahren im Keller seines Wohnhauses begann, ist heute ein Unternehmen mit mehr als 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und gehört somit zu den grössten Arbeitgebern der Region.

Auf über 20’000 Quadratmetern produziert die Jehle AG jährlich mehr als 93 Millionen Bauteile und beliefert Kundinnen und Kunden in 22 Ländern – Bauteile aus Metall oder Kunststoff oder kombiniert Metall und Kunststoff, neben Einzelteilen auch ganze Baugruppen, einbaufertig. Nach Kundenwunsch werden diese entwickelt, produziert und allenfalls pulverbeschichtet oder wärmebehandelt.

Teile sind in Zahnbürsten und Automotoren

Kundinnen und Kunden aus der Automobil-, Elektro-, Elektronik-, Maschinen- und Bauindustrie wie auch aus dem Medical- und Health-Care-Bereich vertrauen auf die Leistung und Produkte des Etzger Unternehmens. Die Teile werden unter anderem für Automotoren, Lenksysteme, Kaffeemaschinen, in Hochspannungs-Schaltanlagen, Elektromaschinen, Zahnbürsten und vielem mehr benötigt.

Der Firmensitz ist seit 75 Jahren in Etzgen und wurde in den vergangenen Jahren kontinuierlich ausgebaut. Fotosolar

Dem Grossvater wie auch dem Vater Ulrich Jehle, gelernter Werkzeugmechaniker, heute Verwaltungsratspräsident, lag dabei nicht nur die Entwicklung des Unternehmens am Herzen, sondern auch jene der Mitarbeitenden:

«Sie sind das Fundament unseres Erfolgs.»

Seit 1947 wurden 200 Lernende ausgebildet, mittlerweile sind es fünf Berufsrichtungen: Fachleute Polymechanik, Produktionsmechanik, Konstruktion, Kaufleute und bald auch Fachleute Logistik. Die Jehle AG fördert die Mitarbeitenden durch Schulung, Weiterbildung und Karriereplanung. Auch wenn der Automatisierungsgrad bei Jehle hoch ist: Entscheidend für optimale Ergebnisse seien die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Betrieb, ist das Unternehmen überzeugt.

Unternehmensleitung zeigt Gespür für den Markt

«Aus- und Weiterbildung gehören bei uns zum festen Programm», bestätigt Raphael Jehle und fährt fort:

«Auch Quereinsteiger haben bei uns die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln und leitende Positionen einzunehmen.»

Das zeigt sich bei den Mitarbeitenden: «Ich gehe tagtäglich mit Freude an meine Aufgaben heran», sagt etwa Elise, Montagemitarbeiterin der Jehle AG.

Die Unternehmensleitung hat in der Geschichte immer wieder ein gutes Gespür für den Markt bewiesen und die richtigen Entscheide treffen können. «Gezielte Ausrichtung der Dienstleistung und die richtigen Investitionen in Technologie und Innovation waren und sind wichtige Erfolgsgaranten», heisst es in einer Mitteilung zum 75-Jahr-Jubiläum.

Die Jehle AG hat auch deshalb guten Grund, ihr Jubiläum zu feiern. Dank der gesunden finanziellen Basis kann das Unternehmen zunehmend in ökologische Projekte investieren und optimistisch in die Zukunft schauen. «Die Bewahrung der natürlichen Ressourcen und eine nachhaltige Fertigung geniessen im Familienunternehmen einen sehr hohen Stellenwert», heisst es weiter.

Projekte im ökologischen Bereich sind in Planung

Auf der einen Seite gelte es, mit moderner Technik den Bedarf an Energie sowie Emissionen zu reduzieren. Auf der anderen Seite setze die Jehle AG auf nachhaltige Energie. Mit dem Neubau des «Werks 5» wurde eine Fotovoltaikanlage mit 2400 Quadratmetern Fläche installiert. Somit erzeugt die Jehle AG selber erneuerbare Energie. Die beschaffte Energie stammt aus Wasserkraft. In der Mitteilung heisst es ausserdem:

«Weitere Projekte im ökologischen Bereich sind in der Planung respektive in der Umsetzung.»

Der Maschinenpark über alle fünf Unternehmenswerke der Jehle AG imponiert: 50 Stanzmaschinen für verschiedenste Anwendungen, eine 630-Tonnen-Servopresse mit vier Meter Tischlänge, Schweissen mit modernsten Techniken wie Laserschweissen, CNC-gesteuerte 5-Achsen-Maschine für die Werkzeugherstellung, Doppelplanschleifenanlagen und weitere Bearbeitungsanlagen mit hohem Automatisierungsgrad und eine Abteilung für spezialisiertes Kunststoffspritzgiessen stehen dem Unternehmen zur Verfügung.