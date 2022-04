Frick: Badmeister setzt für Saisoneröffnung den Feinschliff

Derzeit rüsten sich die sieben Fricktaler Freibäder für ihre jeweilige Saisoneröffnung in den nächsten Tagen und Wochen. Das Freibad in Frick startet am Sonntag, 1. Mai, als erstes der Fricktaler Freibäder in die Sommersaison. Das Schwimmbad in Kaiseraugst folgt am Sonntag, 8. Mai. Einen Tag später, am Montag, 9. Mai, startet das Schwimmbad Huebmet in Wölflinswil in die Saison. Ihre Öffnung auf Samstag, 14. Mai, terminiert haben das Strandbad Kuba in Rheinfelden, das Schwimmbad Bachtalen in Möhlin sowie das Freibad in Laufenburg. Als letztes der sieben Fricktaler Freibäder startet jenes in Magden in die Saison. Dies am Samstag, 21. Mai ­– verbunden mit einem Einweihungsfest nach der Sanierung. Die Daten zur Saisoneröffnung stehen ­unter Vorbehalt des jeweiligen Wetters. (dka)