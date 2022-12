Nach schwerem Start will das Fischergut Rheinsulz durchstarten

Erlebnisgastronomie «Wir waren geistig erschöpft»: Nach dem katastrophalen Einstand will das Fischergut-Wirtepaar jetzt durchstarten Mit der Übernahme ging ein Kindheitstraum in Erfüllung, aber kaum hatten die neuen Wirte im Fischergut Rheinsulz gestartet, kam Corona und damit eine schwere Anfangszeit. Mehr als ein halbes Jahr musste der Betrieb ganz oder zu Teilen schliessen. Rückblickend ist auch Geld in die falschen Anlagen geflossen. Das Wirtepaar bleibt trotzdem positiv. Andrea Worthmann Jetzt kommentieren 02.12.2022, 05.00 Uhr

Yvonne Rieben, Koch Dominic Stuber und Michael Huber (von links): Auch ein Weihnachts- und Silvestermenu wird es dieses Jahr geben. Bild: Andrea Worthmann

Idyllisch eingebettet zwischen hohen Bäumen und viel Natur; die vorbeiführende Strasse kaum hörbar. Hier liegt auf 25'000 Quadratmetern das Fischergut in Rheinsulz. Seit Ende 2019 sind Michael Huber und Yvonne Rieben Besitzer des Anwesens mit Restaurant, Fischerteich und Fischverkauf.

Huber zeigt die Fischschlachterei samt Verkaufsraum. Im hinteren Teil des Grundstücks befinden sich Bahnen zum Pétanque-Spielen sowie ein grosser Abenteuerspielplatz. Vor dem Restaurant ein grosser Aussenbereich. Huber zeigt auf ein paar Tische auf einer in den Teich hineinragenden Landzunge und sagt: «Hier sitzen die Gäste am liebsten.» Und ergänzend: «Im Sommer ist es natürlich viel schöner als jetzt bei trübem Wetter.»

Es wird der erste normale Winter

Im Restaurant verabschieden sich Gäste mit den Worten «Bis spöter, gäll» und Hubers Frau Yvonne Rieben kommt dazu. Das Ehepaar zieht Bilanz, wobei Huber erklärt: «Erst nach dem kommenden Winter können wir wirklich abschätzen, wie es läuft.» Denn:

«Wir haben keine Referenzen von den vergangenen Jahren, weil wir bis jetzt noch kein Jahr richtig durcharbeiten konnten.»

Im Jahr 2021 war noch Zertifikatspflicht und brachte somit auch Einbussen mit sich. Der vergangene Sommer sei allerdings sehr gut gelaufen. Viel zu tun, aber auch das mache die Coronazeit nicht wett. Das werde noch ein paar Jahre gehen, mutmasst der 53-jährige Wirt.

Das anfangs verdiente Geld investierten Huber und Rieben fast vollständig in den Gastronomiebetrieb. Blickt Huber heute zurück, sagt er: «Hätte ich gewusst, dass so etwas passiert, hätte ich die Prioritäten anders gesetzt und Rücklagen gebildet.»

Die beliebtesten Sitzplätze liegen direkt am Teich. Bild: Andrea Worthmann

Der Betrieb habe ja vorher funktioniert. Auch hätte er den Fischverkauf mehr forciert, der auch ohne Gastronomie gelaufen wäre. Ziel für nächsten Sommer sei jetzt ganz klar: Rücklagen bilden, damit der Winter ohne Geldsorgen überstanden wird.

Erst kürzlich haben die beiden längere Ferien gemacht, die ihnen sehr gutgetan hätten. Fernab von den Sorgen der vergangenen Zeit und ohne Internet. Huber sagt:

«Wir waren geistig erschöpft und brauchten diese Auszeit dringend.»

Die Sorgen seien zwar immer noch da, gibt das Ehepaar zu, aber die psychische Erholung habe stattgefunden. Nun soll es mit neuem Schwung aufwärtsgehen.

Neues Team bringt frischen Wind

Auch das Team wurde im Laufe der Jahre ausgewechselt. Krankheits- oder altersbedingt sind einige Mitarbeitende gegangen und neue dazugekommen. Einer davon ist der 26-jährige Koch Dominic Stuber. Yvonne Rieben bezeichnet ihn als dynamisch und innovativ. Das soll sich vor allem auf dem Menu wiederfinden.

Neben der üblichen Karte, möchten sie so auch noch neue Gäste anziehen und bieten aus dem Grund auch immer wieder spezielle Menus an. Gerade jetzt zur Wintersaison hat sich das Team für die Wochenenden besondere Highlights ausgedacht. So gibt es neben der «Fyrabigwurst vom Grill» auch ein «Schnitzelfestival», «Sonntagsbraten-Hit» oder «Raclette à descrétion».

Statt Selbstbedienung nun der volle Service

Früher war das Fischergut ein Selbstbedienungsrestaurant, heute werden die Gäste bedient und diese Änderung – die zwar eine leichte Preiserhöhung mit sich bringt – wird gut angenommen. Yvonne Rieben würde ausserdem den Fisch gerne auf Onlinebestellung verschicken können. Die Nachfrage wäre da. Ideen gibt es also noch reichlich.

Das Team vom Fischergut blickt denn auch positiv in die Zukunft. Nach wie vor wird der Kindheitstraum des passionierten Anglers gelebt und das Ehepaar freut sich auf ihre Gäste und die kommende Saison.

