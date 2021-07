Erlebnisgastronomie Wer möchte, zieht sich hier sein Mittagessen selbst aus dem Wasser: Das Fischergut ist in den Sommerferien eine Attraktion Fischrestaurant kombiniert mit Angelsport – das ist die Besonderheit am Fischergut im Fricktaler Rheinsulz. Und weil die Mischung selten ist, lockt sie die Besucher übers Fricktal hinaus an. Wer möchte, zieht sich seine Mahlzeit selbst aus dem Wasser – und lässt sie sich im Restaurant nebenan fangfrisch servieren oder nimmt sie heim. Hans Christof Wagner 24.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Brodbecks aus Rickenbach (BL) waren zum ersten Mal im Fischergut Rheinsulz angeln. Hans Christof Wagner

Lorenz Brodbeck schaut ein wenig verdutzt. Wo sind wir denn hier gelandet? Die Frage steht ihm ins Gesicht geschrieben. Ehefrau Corin Rebmann-Brodbeck erklärt:

«Beim Fischergut Rheinsulz zu angeln, ist meine Geburtstagsüberraschung für ihn.»

Die ist gelungen, denn jetzt ist der Ehemann plötzlich Angler und muss liefern. Doch es macht ihm Spass und mit Hilfe von Fischergut-Inhaber Michael Huber stellt er sich am Teichufer auch ganz gut an. «Aber bitte Abstand halten, nicht, dass sich beim Auswerfen jemand am Haken verletzt», mahnt Huber.

Die Brodbecks wollen sich ihren Fang im Fischergut-Restaurant zubereiten lassen. «Was wir nicht essen, nehmen wir mit heim. Ich habe Kühltaschen dabei», sagt Rebmann-Brodbeck. Die Familie wohnt in Rickenbach (BL).

Die meisten bringen schon Angel-Erfahrung mit

Auch Hubers Partnerin Yvonne Rieben leistet am Teichufer Hilfestellung. Sie hat noch die Schürze um, kommt gerade aus der Küche. Sie sagt mit einem Lachen: «Wenn man nur immer vorher wüsste, wie viele zum Angeln kommen. Und ob die es schon können oder noch Rat brauchen.»

Am Fischergut in Rheinsulz können die Gäste selbst zur Angelrute greifen. Das tun auch Selina Keller und Stephan Ineichen aus Turgi. Hans Christof Wagner

Denn ihrer Erfahrung nach bringen die meisten schon Übung mit. Das trifft auch auf Selina Keller und Stephan Ineichen aus Turgi zu.

Was sie aus dem Teich holen, wird den Gästen des von ihnen geführten Bistros aufgetischt. Leere Teller müssen die denn auch keine fürchten: «Sollten die Forellen nicht beissen, hätten wir noch einen Plan B», sagt Keller augenzwinkernd. Doch die Fische sind hungrig auf die Maiskörner, die am Haken hängen. Und so zieht das Paar sie reihenweise an Land.

Naturidyll zieht die Kinder in seinen Bann

Um den Angelteich ist Inhaber Huber froh. Wer als Familie zum Fischergut kommt, hört und sieht vom Nachwuchs lange nichts mehr. Wenn im Teich Forellen und Karpfen durchs Wasser gleiten, ist das allein schon interessant genug. Huber erklärt:

«Unser Hauptgeschäft ist das Restaurant. Aber der Teich ist Magnet und Alleinstellungsmerkmal.»

Milane, Falken und Bussarde fliegen aus dem angrenzenden Wäldchen herüber. Der Sulzer Bach plätschert vorbei. Sonnenschein, Sommerferien und Schattenplätze – in der Kombination kann das Fischergut jetzt wieder seine Trümpfe ausspielen.

Mit der Übernahme ging ein Kindheitstraum in Erfüllung

Huber und Rieben sind, nach einem schwierigen Start, wieder vorsichtig optimistisch. Sie sagen: «Wir müssen zuversichtlich sein.» Das waren sie auch Ende 2019, als sie den Traditionsbetrieb übernahmen. Für Huber war es der perfekte Deal: Ein Fischrestaurant in idyllischer Lage mit einer Zucht kombiniert – für den 52-Jährigen, selbst passionierter Angler, ging ein Kindheitstraum in Erfüllung. Schon als Bub hatte er Fischwirt werden wollen.

Michael Huber und Yvonne Rieben führen das Fischergut in Rheinsulz. Hans Christof Wagner

Das Wort Corona war Ende 2019 noch ein Fremdwort. Doch es sollte sie bald einholen mit dem ersten Lockdown 2020 und mit dem damit verlorenen Ostergeschäft. An Ostern 2021 war dann zumindest der Angelteich offen.

Ein schwieriger Start

Doch mit einer selbst im Aussenbereich noch bis zum 19. April geschlossenen Gastronomie war auch die 2021er-Saison keine «normale». Huber erzählt: «Von den anderthalb Jahren seit Übernahme mussten wir sieben Monate alles oder Teilbereiche des Betriebes schliessen.»

Doch vielleicht ist ja die Gelassenheit, welche seine Fische ausstrahlen, ansteckend. Huber zumindest sagt:

«Prognosen für die Zukunft zu stellen, macht für mich keinen Sinn mehr. Ich nehme jeden Tag so an, wie er kommt.»

Dann kann er auch positiv überrascht werden – etwa von Angelkunden, denen selbst der Weg aus dem Baselbiet und aus Turgi nicht zu weit ist.